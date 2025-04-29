Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, προωθεί η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με σχετική κοινοτική οδηγία (2020/285) την οποία η χώρα έπρεπε να είχε ενσωματώσει – ούτως ή άλλως – στο φορολογικό της σύστημα από τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όριο των 10.000 ευρώ στο τζίρο που ισχύει σήμερα πρόκειται να ανέλθει σε 15.000 ή ακόμα και σε 18.000 ευρώ, σύμφωνα με τα σχέδια που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών.

Η επικείμενη αλλαγή θα ωφελήσει χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχοντάς τους σημαντική φορολογική ελάφρυνση και μείωση του διαχειριστικού τους βάρους.

Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο καθεστώς απαλλαγής χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για αγορές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις απαλλασσόμενες πράξεις τους.

Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο και θα πρέπει να σταθμιστεί από κάθε επιχείρηση, προκειμένου να αποφασίσει εάν τη συμφέρει ή όχι να ενταχθεί στο νέο σύστημα.

Πάντως, ακόμα και με τη δρομολογηθείσα αναπροσαρμογή, το όριο θα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οδηγία επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100.000 ευρώ εντός της Ε.Ε χωρίς την υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ, ενώ το εσωτερικό όριο απαλλαγής κάθε κράτους μπορεί να φθάσει έως και τα 85.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, στην Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τσεχία ισχύει το ανώτατο όριο των 85.000 ευρώ, στη Λιθουανία 55.000 ευρώ και στην Πολωνία 40.000 ευρώ.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα μπορούν να αιτούνται ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τη χρήση του καθεστώτος απαλλαγής σε κράτη – μέλη όπου επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, αρκεί ο συνολικός κύκλος εργασιών τους να μην υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στην Ε.Ε και να τηρούνται τα ειδικά όρια κάθε χώρας.

Παράλληλα, μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να αιτούνται την υπαγωγή τους στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ και στην Ελλάδα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας χωρίς να επιβαρύνουν τις συναλλαγές τους με ΦΠΑ, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και ενισχύοντας τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Η τελική ρύθμιση εκτιμάται ότι θα έχει οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαΐου, ώστε να προλάβει να τεθεί σε ισχύ μαζί με την πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας, που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα όφειλε να έχει ενσωματώσει την Οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η καθυστέρηση στην προσαρμογή προκάλεσε την παρέμβαση της Κομισιόν, που απέστειλε στην Αθήνα επίσημη προειδοποίηση.

Σε απάντηση, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2025, όπως προβλέπεται και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.