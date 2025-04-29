Έρχεται ψηφιακή πλατφόρμα που επιλέγει σπίτι ανάλογα με το… εισόδημα  

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ψηφιακή πλατφόρμα που θα δίνει στους πολίτες άμεση και απλοποιημένη πρόσβαση σε επιλογές στέγασης, ενεργοποιείται μέχρι τον Ιούνιο από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μέσω αυτής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν κατοικία μέσα από 40 προγράμματα στεγαστικής πολιτικής. Επί της ουσίας, ο κάθε πολίτης αξιοποιώντας την εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί να εντοπίσει τι σπίτι μπορεί να βρει και σε ποια περιοχή, ανάλογα με τα οικονομικά του δεδομένα.

Αν χρειάζεται κάτι αυτήν τη στιγμή η αγορά στη «σκιά» της στεγαστικής κρίσης είναι να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αξιοποιηθεί -μεταξύ άλλων- και το απόθεμα που έχει σήμερα στη διάθεσή του τόσο το Δημόσιο όσο και ιδιώτες.

Ποια είναι η φιλοσοφία της νέας πλατφόρμας

Έτσι, μία από τις παρεμβάσεις που υιοθετεί το kυβερνητικό επιτελείο είναι η «ενοποίηση» όλων των πολιτικών στέγασης σε μία πλατφόρμα, ώστε να αντλεί ο κάθε πολίτης ολιστική πληροφόρηση.

Τα προγράμματα που θα περιλαμβάνονται στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα στεγαστικής πολιτικής ξεπερνούν τα 40 και ο συνολικός τους προϋπολογισμός τα 6,5 δισ. ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο, η Κυβέρνηση εκτιμά πως κάθε πολίτης θα αποκτήσει ισότιμη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και τα διαθέσιμα προγράμματα στέγασης και για πρώτη φορά σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρόγραμμα ενοικίασης ή αγοράς ή αν υπάρχει ανάγκη ανακαίνισης. Θα υπάρχει στόχευση με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια προκειμένου να αναδειχθεί το πραγματικό πρόβλημα που το στεγαστικό προκαλεί.

Ποια προγράμματα θα μπουν στην πλατφόρμα

Τα βασικά προγράμματα που θα περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα στέγης είναι τα εξής:

1. Δάνεια Στέγασης.

2. Κοινόχρηστες Στέγες Συνταξιούχων – Παραμονή Υπερηλίκων.

3. Επιδότηση Ενοικίου.

4. Προγράμματα «Στέγαση και Εργασία για όλους».

5. Προγράμματα «Ανακαίνιση – Ενοικίαση».

6. Πρόγραμμα «Σπίτι μου» και «Σπίτι στα χέρια σου».

7. Αναβάθμιση το Σπίτι Μου.

8. Κίνητρα για μισθωτήρια.

9. Στήριξη δημοσίων υπαλλήλων σε δήμους και περιοχές με έντονο στεγαστικό έλλειμμα.

10. Κίνητρα για επανακατοίκηση βόρειου και κεντρικού Έβρου.

11. Portal Ενοικίασης Επιδότησης.

12. Μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης κατοικιών κάτω του 34% μέσω της αύξησης της προσφοράς κατοικιών στην αγορά, με στοχευμένες γεωγραφικά παρεμβάσεις.

13. Έναρξη νέας δράσης για την Επιδότηση Κατασκευής Φοιτητικών Εστιών.

14. Διεύρυνση των Φοιτητικών Εστιών μέσω ΣΔΙΤ.

15. Καταγραφή του αποθέματος δημόσιων ακινήτων (άρθρο 90 ν. 5162/2024).

16. Ανάπτυξη δράσεων για μίσθωση διαθέσιμων διαμερισμάτων και κατοικιών που βρίσκονται στην αγορά.

17. Επιδότηση ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κενών ακινήτων για μίσθωση με κοινωνικά κριτήρια.

18. Επιδότηση φοιτητών για στέγαση με ιδιωτικό μίσθωμα.

19. Στήριξη φοιτητών με αύξηση κατά 30% των κονδυλίων στεγαστικού επιδόματος.

20. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για μισθώσεις ακινήτων που αφορούν νέους μέχρι 40 ετών, από 8.9.2024 και μετά.

21. Περαιτέρω περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές που υπάρχει στεγαστική πίεση.

22. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για διαμερίσματα που θα μισθώνονται σε νέους μέχρι 40 ετών ή νέες οικογένειες.

23. Προσαρμογή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο ταυτόχρονης προβολής στεγαστικής κρίσης.

24.Προσαύξηση κατά 100% το κύριου φόρου του ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2026-2028

25. Αύξηση ορίου ελάχιστης επένδυσης σε ακίνητα για απόκτηση Golden Visa: από 500.000 ευρώ σε 800.000 σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής

26. Απαγόρευση βραχυχρόνιας εκμίσθωσης, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (τύπου Airbnb)

27. Περιορισμός της επένδυσης για απόκτηση Golden Visa σε ακίνητα άνω των 120 τ.μ.

28. Εισαγωγή πλαφόν στο εμβαδόν του ακινήτου που αγοράζεται προκειμένου να αγοράσει κάποιος Golden Visa

29. Νέες δυνατότητες επένδυσης με μειωμένο ποσόν 250.000 ευρώ:

σε κτήριο που δεν έχει χρήση κατοικίας, εφ'όσον η χρήση του μετατρέπεται σε κατοικία πριν την απόκτηση άδειας

σε διατηρητέο κτήριο με όριο ελάχιστης επένδυσης 250.000 ευρώ και υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης για την ανανέωση άδειας

30. Εντοπισμός και καταγραφή δημόσιων ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη στεγαστική πολιτική

31. «Εξοικονομώ 2025»

32. «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

33. Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

34. Κίνητρα ΝΟΚ με αύξηση δόμησης και καθορισμό χρήσεως γης για κοινωνική κατοικία

35. Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

36. ΣΔΙΤ Φοιτητικών Εστιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.