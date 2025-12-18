«Στο σχέδιο, το οποίο η μεταβατική διοίκηση θα διαχειριστεί, δεν προβλέπεται κλείσιμο, προβλέπεται μετασχηματισμός», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ενημέρωσε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι θα υπάρξει μετασχηματισμός 158 καταστημάτων ΕΛΤΑ.

«Βάζω αστερίσκο στις περιπτώσεις που υπάρχει άλλο κατάστημα της courier-ΕΛΤΑ, στα 100 ή στα 200 μέτρα. Αντικειμενικά, για έναν οργανισμό που πρέπει να τον διαφυλάξουμε, το να υπάρχει μια εναλλακτική στα 100 ή στα 200 μέτρα, είναι κάτι ορθολογικό να το λάβουμε υπόψη μας στην αναδιάρθρωση του δικτύου. Στα υπόλοιπα 113 καταστήματα θα υπάρξει μετασχηματισμός, μόνο όταν βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ, και διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί για τη μετάβαση» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και σημείωσε ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τοπικών καταστηματαρχών, ανθρώπων της γειτονιάς».

«Εξετάζουμε τις ανάγκες εξυπηρέτησης κάθε περιοχής, πού πληρώνονταν οι περισσότεροι λογαριασμοί, πού υπήρχε αυξημένη χρήση εργοσήμου, πού κυριαρχούσε η αποστολή δεμάτων και μόνο αν υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ και διασφαλίζεται στο 100% η εξυπηρέτηση του πολίτη, θα προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση. Γι΄ αυτό 17 καταστήματα, από την αρχικά λίστα, τελικά δεν θα μετασχηματιστούν, γιατί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στο σχέδιο, αυτό δείχνει ότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται μηχανιστικά, αυτό δείχνει ότι καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κεντρικός πυλώνας της νέας προσέγγισης είναι το shop in shop, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και διευκρίνισε: «Είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε ήδη λειτουργούντα καταστήματα της γειτονιάς. Υιοθετήθηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και λειτουργούν ήδη σε 500 σημεία σε όλη τη χώρα και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσοην αποτελεσματικά με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ, με βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης και με σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος το οποίο οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας, αν όντως μας ενδιαφέρει ο Οργανισμός και εμάς μας ενδιαφέρει ο Οργανισμός».

«Το Ταχυδρομείο μετασχηματίζεται», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, «για να μπορέσει να μείνει παρόν. Τα πρακτορεία ΕΛΤΑ είναι συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης που θα λειτουργήσουν βάσει σύμβασης με την ΕΛΤΑ ΑΕ». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες, οι τιμές, οι όροι παροχής και η διαδικασία καθορίζονται αποκλειστικά από την ΕΛΤΑ που θα διατηρήσει πλήρη έλεγχο και εποπτεία κι έτσι θα διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση μικρών κοινοτήτων εκεί όπου ένα πλήρες κατάστημα δεν είναι επιχειρησιακά ή οικονομικά βιώσιμο αλλά η φυσική παρουσία του κράτους παραμένει αναγκαία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν δίστασε να αναγνωρίσει ότι δεν είχαν εξερευνηθεί όλες οι δυνατότητες εναλλακτικών στο σύνολο των περιοχών που θα όφειλαν να είχαν εξερευνηθεί, πριν ανακοινωθεί κλείσιμο καταστημάτων. Κάλεσε πάντως τα κόμματα να δουν τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, αυτή τη στιγμή, όπου προσπαθούν να βρουν τις αντίστοιχες λύσεις για να διαχειριστούν και τα κόστη τους και την κάλυψη για όλους. «Λίγο πολύ αντιμετωπίζουμε όλοι την ίδια εξίσωση για τα ταχυδρομεία μας» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Προσωρινός διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ: Κανένας πολίτης και καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πλήρη ταχυδρομική εξυπηρέτηση

«Η πρόκληση είναι πως θα συνδυάσουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας με την ευθύνη να μην οδηγήσουμε τον Οργανισμό σε οικονομικό αδιέξοδο», δήλωσε με τη σειρά του ο Μάριος Καλογεράς - Τέμπος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛ.ΤΑ., εκτελών προσωρινώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλή.

«Με την ανάγκη να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας, αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν αδυναμίες και ελλείψεις στη συνεννόηση, τη διαβούλευση, την ενημέρωση και σε κάποιες επιμέρους παραμέτρους του σχεδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σχέδιο βελτιστοποίησης του δικτύου. Ο σχεδιασμός για την βελτιστοποίηση του δικτύου βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια κυρίως εγγύτητας με άλλα καταστήματα εξυπηρέτησης και τραπεζικά καταστήματα και ATM και κάλυψης» ανέφερε ο κ. Καλογεράς Τέμπος και ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής:

«Προχωρούμε σε οργανωμένη ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Πηγαίνουμε δήμο - δήμο και κατάστημα με κατάστημα και επαναξιολογούμε όλες τις παραμέτρους, όχι μόνο τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση: κανένας πολίτης και καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πλήρη ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Όπου υφίσταται λειτουργία ιδιόκτητου καταστήματος προβλέπεται εξυπηρέτηση μέσω συνεργατών, σημεία παράδοσης και παραλαβής, θυρίδων και κατ΄οίκον υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταχυδρόμοι.

Πρώτα βρίσκουμε την εναλλακτική λύση μέσω συνεργασίας με φυσικό σημείο και ανθρώπινη παρουσία και μετά προχωράμε στην εκάστοτε υλοποίηση. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει τη σταδιακή υλοποίησή του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Από όλο το πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ καμία θέση τακτικού υπαλλήλου δεν θα χαθεί. Ο στόχος είναι τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν παρόντα και ισχυρά στο μέλλον, να περάσουμε από ένα δίκτυο που στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα σε ένα δίκτυο πολυσύνθετο πιο ευέλικτο που θα περιλαμβάνει φυσικά καταστήματα, ιδιόκτητα και πρακτορεία, συνεργατικά σημεία, θυρίδες, ψηφιακές εφαρμογές και ενισχυμένη κατ΄οίκον εξυπηρέτηση, με τη φυσική παρουσία του ταχυδρόμου».

Ως προς το πλάνο μετασχηματισμού ο κ. Τέμπος δήλωσε ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός του κόστους με αξιοποίηση της ακινήτης περιουσίας των ΕΛΤΑ (χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήριο στην Καισαριανή), ενίσχυση και επέκταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ξεκινώντας συνεργασία με την ALPHA BANK, και υλοποίηση νέων τεχνολογιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

