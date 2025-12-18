Λογαριασμός
Ακριβότερο έως και 7% φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Πόσο «πάει» η γαλοπούλα και ο κουραμπιές

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες τιμών 

Xριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ακριβότερο θα είναι φέτος τα Χριστούγεννα το εορταστικό τραπέζι, σύμφωνα με έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ). 

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ.

Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024. 

πινακας χριστουγενιατικο τραπεζι

Στην έρευνα καταγράφηκαν οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

πινακας χριστουγενιατικο τραπεζι

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. 

 Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς (βλ. μεθοδολογικό σημείωμα). 
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

