Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα 17 έως τις 21 Μαρτίου

Συνολικά 69.713.818,94 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.119 δικαιούχους από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών

Συνολικά 69.713.818,94 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.119 δικαιούχους από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν 12.513.818,94 ευρώ σε 29.413 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων), καθώς και για έξοδα κηδείας και

- από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου, θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

