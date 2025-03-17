Της Δώρας Αντωνίου

Ένα σπριντ έξι μηνών αρχίζει σήμερα για την κυβέρνηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει τον τόνο των προτεραιοτήτων με επισκέψεις στα κρίσιμα υπουργεία. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν ο ανασχηματισμός να λειτουργήσει σαν μια νέα αφετηρία για την κυβέρνηση, που επιθυμεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να βάζει η ίδια την ατζέντα των θεμάτων της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Στόχος απόλυτα κατανοητός, αλλά κάθε άλλο παρά εύκολος, όπως αποδείχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την υπόθεση των Τεμπών να παραμένει κυρίαρχη και στην κορυφή του ενδιαφέροντος των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει σήμερα ένα πρώτο κύκλο επισκέψεων σε υπουργεία, αρχής γενομένης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα ζητήματα που συνδέονται με την οικονομία βρίσκονται ψηλά στη λίστα των θεμάτων που προβληματίζουν τους πολίτες. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να επικοινωνήσει το μήνυμα ότι η βελτίωση των οικονομικών δεικτών δεν αφορά αριθμούς, χαρτιά και αξιολογήσεις, αλλά αντανακλά άμεσα στην τσέπη των πολιτών.

Επόμενος σταθμός, αύριο, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, ένας τομέας για τον οποίο οι πολίτες δηλώνουν ανησυχία, αγωνία και ανασφάλεια και εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα ότι άμεσα δρομολογούνται παρεμβάσεις και έργα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των μεταφορών και των δικτύων.

Την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η επιλογή του σχετίζεται με τις πρόσφατες εξαγγελίες για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης αλλά και με την παρότρυνση προς τους υπουργούς της κυβέρνησης να συγκρουστούν με το «βαθύ κράτος» και την αναφορά σε «σάρωμα» κάθε αντίστασης που έρχεται από χθες, όπως είπε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Βεβαίως, η προσπάθεια επανεκκίνησης της κυβέρνησης επισκιάσθηκε χθες από την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, Αρίστου Δοξιάδη, μία μόλις ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, που έδωσε βήμα κριτικής στην αντιπολίτευση.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στο υπουργικό συμβούλιο για ένα διάστημα 25 μηνών που έχει μπροστά της η κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Εστίασε, όμως, στην ανάγκη να υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες ένας πεπερασμένος αριθμός συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Η αναφορά αυτή αφορά το επόμενο εξάμηνο, μέχρι την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το ζητούμενο είναι μέχρι τότε να έχει υλοποιηθεί κυβερνητικό έργο που θα επιτρέψει στον πρωθυπουργό να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη ένα καθαρό πλάνο θετικών μέτρων και παροχών για το 2026, το οποίο επί της ουσίας είναι προεκλογική χρονιά.

Το κομβικό ερώτημα στην προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση είναι κατά πόσο θα πειστούν οι πολίτες, που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της, ότι υπάρχει περιθώριο για ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες θα φέρουν ανατροπή των δεδομένων και θα αλλάξουν την εικόνα. Επίσης, αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να διατηρήσει στο επίκεντρο την ατζέντα των δικών της προτεραιοτήτων ή αν το «νέφος σύγχυσης», το οποίο, όπως είπε ο πρωθυπουργός, τύλιξε τη δημόσια ζωή, θα αποδειχθεί δύσκολο να διαλυθεί.

