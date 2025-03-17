Άρχισε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Τα χρονοδιαγράμματα και ποιοι θα πληρώσουν φέτος λιγότερο φόρο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η στιγμή που οι περισσότεροι απεύχονται ήρθε. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet άνοιξε και περιμένει με «ανοιχτές αγκάλες» τους φορολογουμένους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θα μείνει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου.

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, περίπου 1,5 εκατομμύρια μισθωτοί και φορολογούμενοι, θα δουν ότι η ΑΑΔΕ έχει ήδη κάνει την δουλειά γι’ αυτούς και έχει προσυμπληρώσει τις δηλώσεις τους. Επειδή όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες πρέπει να τις ελέγξουν εξονυχιστικά (κυρίως τόκους καταθέσεων, τυχόν επιδόματα συνταξιούχων και παρακρατήσεις ελευθέρων επαγγελματιών) γιατί ένα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο φόρο. Πόσο μάλλον όταν περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι κάθε χρόνο πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων και επομένως δεν φορολογούνται με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Όσοι ελέγξουν τις δηλώσεις και δεν βρουν λάθη , δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε άλλο. Ούτε καν να υποβάλλουν την δήλωση αν η διαδικασία τους είναι…επίπονη. Το κουμπί της υποβολής θα το πατήσει η ΑΑΔΕ , μετά τις διακοπές του Πάσχα , στις 25 Απριλίου.

Όσοι όμως βρουν λάθη ή παραλείψεις πρέπει να προβούν σε τροποποιήσεις με τα χρονοδιαγράμματα να είναι σαφή :

Αν δεν έχουν υποβάλει καθόλου δήλωση μέχρι τις 24 Απριλίου, θα πρέπει να το κάνουν πριν την ημερομηνία αυτή.

Αν έχουν υποβάλλει αρχική δήλωση, τότε μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική, χωρίς κυρώσεις, από τις 25 Απριλίου έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου. Αυτή η τροποποιητική δήλωση θα θεωρείται αρχική.

Με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νομοθετικό πλαίσιο, οι φετινοί κερδισμένοι των φορολογικών δηλώσεων – που θα πληρώσουν δηλαδή χαμηλότερο φόρο – είναι οι εξής κατηγορίες φορολογουμένων :

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος στο μισό και στα 325€.

Μαζί τους, για τον ίδιο λόγο, ωφελούνται και οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι

Μαζί τους, για τον ίδιο λόγο, ωφελούνται και οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ζουν σε οικισμούς έως 1500 κατοίκους καθώς μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό τους εισόδημα

Όσοι προχώρησαν σε ανακαίνιση ακινήτου μέσα στο 2024. Για δαπάνες έως 16.000€, θα έχουν μια μείωση φόρου έως 3.200€

Όσοι – μετά τις 8 Σεπτεμβρίου - άνοιξαν τα κλειστά τα τελευταία 3 χρόνια ακίνητα τους για να τα νοικιάσουν με μακροχρόνιες μισθώσεις ή όσοι απέσυραν τα ακίνητα τους από τη βραχυχρόνια μίσθωση υπέρ της μακροχρόνιας καθώς απαλλάσσονται για 3 χρόνια από το φόρο ενοικίων

Οι οικογένειες με παιδιά καθώς αυξάνεται το αφορολόγητο όριο κατά 1000€. Μια οικογένεια με δύο παιδιά έχει όφελος 220€ για παράδειγμα.

Στον αντίποδα και στους «χαμένους» ανήκουν :

Όσοι είδαν αύξηση στα εισοδήματα τους με αποτέλεσμα να αλλάζουν φορολογική κλίμακα

Όσοι αύξησαν την περιουσία με αποτέλεσμα να τους πιάνουν τα τεκμήρια

Από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμιά καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί και καμιά παράταση πέρα από τις 15 Ιουλίου.

Εφόσον πληρώσουν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου:

Κι έχουν υποβάλει δήλωση έως 30/4 θα έχουν έκπτωση 4%

Κι έχουν υποβάλει δήλωση μεταξύ 1/5 έως 15/6 θα έχουν έκπτωση 3%

Κι έχουν υποβάλει δήλωση μεταξύ 16/6 έως 15/7 θα έχουν έκπτωση 2%

Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία έως τον τέλος Φεβρουαρίου 2026.

