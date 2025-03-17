Ποια είναι τα σχέδια Πιερρακάκη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Πού στοχεύει ο νέος υπουργός

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αν και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχαμε «αλλαγή φρουράς» με τον Κωστή Χατζηδάκη να «παραδίδει τη σκυτάλη» στον Κυριάκο Πιερρακάκη, εκείνο που δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί είναι οι προτεραιότητες: Βεβαίως ο νέος υπουργός θα προσθέσει τις δικές του «πινελιές» και θα «ζυγίσει» τα υπέρ και τα κατά της κάθε κίνησης πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, εντούτοις είναι δεδομένο πως θα διαμορφωθεί «πακέτο» μέτρων το οποίο θα περιορίζει τα φορολογικά βάρη κυρίως στα μεσαία εισοδήματα.

Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για «παροχές», πόσο μάλλον όταν τα περιθώρια διευρύνονται με την εφαρμογή της «ρήτρας διαφυγής» που υιοθέτησε η Ευρώπη επιτρέποντας να μην συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες.

Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει ο νέος υπουργός

Αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό τραπέζι - και φυσικά και στα χέρια του Κυριάκου Πιερρακάκη - βρίσκονται παρεμβάσεις που αφορούν στην άμεση φορολογία και εστιάζουν στα μεσαία εισοδήματα, τα οποία και θεωρείται πως έχουν τραβήξει όλο το «κουπί» σε δύσκολες περιόδους (μνημόνια, κορονοϊός, ενεργειακή κρίση).

Στη σχετική λίστα βρίσκονται αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στα τεκμήρια διαβίωσης, τον ΕΝΦΙΑ, την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και ενδεχομένως, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις. Στο τραπέζι και μία ακόμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% ή 1%.

Αναλυτικά σχεδιάζεται:

- Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας: Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο να «χάνουν» αρκετοί εργαζόμενοι τα «κέρδη» που έχουν από την αύξηση των μισθών τους, λόγω υψηλότερων φόρων που προκύπτουν από την αλλαγή κλιμακίου και άρα συντελεστή φόρου.

- Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας: Θα δοθεί έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και συγκεκριμένα σε εκείνους που έχουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Οι προτάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

-> Επανασχεδιασμός της φορολογικής κλίμακας με προσθήκη νέων ενδιάμεσων φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ.

-> Αύξηση του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σήμερα ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Γίνεται λόγος για επιβολή του εν λόγω υψηλού συντελεστή σε εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

- Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ: Επανεξέταση της προσαύξησης στον φόρο για ιδιοκτησίες άνω των 400.000 ευρώ.

- «Κούρεμα» κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης σε πρώτη φάση και πλήρης κατάργησή τους σε βάθος χρόνου.

- Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων: Έχουν πέσει στο τραπέζι και νέες παρεμβάσεις, μετά την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματά τους.

Πότε θα οριστικοποιηθεί το «πακέτο» των φοροελαφρύνσεων

Η λίστα των φοροελαφρύνσεων - βάσει του σχετικού «οδικού χάρτη» - θα έχει «κλείσει» ως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα ενταχθεί σε φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στα μέσα Οκτωβρίου.

Το ακριβές μέγεθος του «πακέτου» θα καθοριστεί και σε σχέση με την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα. Η τελική πρόταση της Κομισιόν για τις αμυντικές δαπάνες αναμένεται μέχρι την προσεχή Τετάρτη 19 Μαρτίου.

Το «ψαλίδι» σε έμμεσους φόρους, δεν έχει μπει ακόμη ζεστά στην «κουβέντα», εντούτοις τίποτε δεν αποκλείεται όσο ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει συνεχίζοντας να τροφοδοτεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε συνδυασμό με το «δώρο» της Κομισιόν για τις αμυντικές δαπάνες, στοιχεία που μπορεί να διαμορφώσουν ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει ακόμη πιο γενναίες φοροελαφρύνσεις.

Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω «πακέτο» θα εστιάζει σε μια μερίδα φορολογουμένων η οποία έχει μείνει έξω από κάθε ενίσχυση που δόθηκε κατά τη διάρκεια των κρίσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία και στην συνέχεια την ενεργειακή κρίση που προέκυψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αφού είχαν «επιβιώσει» των μνημονιακών χρόνων.

Όπως και να έχει, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κάνουν ξεκάθαρο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την υπεραπόδοση της οικονομίας και σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους.

Και φυσικά η σχετική λίστα θα είναι ενισχυμένη για τα χρόνια που θα είναι σε ισχύ η ειδική «ρήτρα διαφυγής» για τις αμυντικές δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

