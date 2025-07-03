«Είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ ως Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist με τίτλο «29th Annual Government Roundtable - Walking steadily across a tightrope of uncertainty» κάνοντας λόγο για τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα μεγέθη της οικονομίας, που αποδεικνύουν αυτό, όπως είναι το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,8% του ΑΕΠ και η ανάπτυξη 2,3%. Έχουμε μια δημοσιονομική σταθερότητα και μια τεχνολογική εξέλιξη που βοηθά στο να διαχειριστούμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, δήλωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι πριν από 10 χρόνια υπήρχαν τα capital controls και «είναι θαύμα το πώς διαχειριστήκαμε και αντιμετωπίσαμε την κατάσταση. Είναι δείγμα της επιμονής και της υπομονής όλων μας». Δήλωσε ότι υπάρχει στρατηγική ενδυνάμωσης της οικονομίας και «έχουμε πολλές προκλήσεις, αλλά μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε».

Στρατηγική 3+1 σημείων

Ο υπουργός έκανε λόγο για στρατηγική 3+1 σημείων στους σημερινούς καιρούς στην Ευρώπη. Το «ένα» αφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει απειλές και πρέπει να αρθούν τα εμπόδια με τους δασμούς και να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τα άλλα «τρία», αφορούν σε εθνικό επίπεδο:

-Την άρση των εμποδίων τόσο εντός των κρατών, όσο και μεταξύ των κρατών-μελών. «Έχουμε ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε τη γραφειοκρατία και θα συνεχίσουμε», είπε.

-Να υπάρχουν ευρωπαίοι πρωταθλητές, άρα εθνικοί πρωταθλητές. Έφερε ως παράδειγμα την Παιδεία και πώς μπορεί να συμβάλλει τα επόμενα χρόνια στην ανάπτυξη.

-Το Υπερταμείο και οι περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις μέσω αυτού.

Σε ερώτηση για την άρση των εμποδίων και τη ροή επενδύσεων προς την Ελλάδα, ο υπουργός είπε ότι το ελληνικό μοντέλο που απέτυχε βασιζόταν σε μη εμπορικούς τομείς της οικονομίας και κυριαρχούσε η κατανάλωση ως «ατμομηχανή» της οικονομίας.

Ανέφερε ότι οι εξαγωγές/ ΑΕΠ ήταν 10% το 2019 και σήμερα είναι στο 42%, με τον μέσο όρο στην ΕΕ στο 51%. «Μια χώρα σαν την Ελλάδα πρέπει να είναι στο 60%. Είμαστε στη μέση του δρόμου και μπορούμε να κτίσουμε πάνω σε αυτό (σσ το ποσοστό 42%) ως προς το νέο οικονομικό μοντέλο».

Οι επενδύσεις/ΑΕΠ ήταν 11% το 2019 και σήμερα είναι στο 15%, με τον μέσο όρο στην ΕΕ στο 21%. «Συνεχίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε.

Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει, σε αντίθεση με τα άλλα Ταμεία, να ταυτίζει τις επενδύσεις με τις μεταρρυθμίσεις και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τις επενδύσεις θα φανεί τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά στη δημοπρασία 5G σε εθνικό επίπεδο, με το 27% των εσόδων να οδεύει στην ανάπτυξη του εθνικού ταμείου 5G (κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ) και με την Κομισιόν να τη χαρακτηρίζει ως την καλύτερη δημοπρασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την άρση των εμποδίων σχετικά με τις επενδύσεις, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πλατφόρμα «ΜΙΤΟΣ», όπου κωδικοποιήθηκαν όλες οι εξωτερικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. Είπε ότι από τις 5.500 υπηρεσίες που παρέχει το κράτος σε επιχειρήσεις και πολίτες, οι 2.000 εξ αυτών προσφέρονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω του Gov.gr. Και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι στρατηγική έως τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης να απλοποιηθούν περαιτέρω τομείς και υπηρεσίες όπου υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον». Ενώ τάχθηκε και υπέρ της ανάπτυξης περισσότερων «παικτών» μέσω συγχωνεύσεις και εξαγορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

