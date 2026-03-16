Πετρέλαιο: Το αμερικανικό αργό πέφτει 5% εν μέσω εξελίξεων στο Στενό του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σήμερα μια μείωση, μετά τη διέλευση ενός μη ιρανικού πλοίου από το Στενό του Ορμούζ, κάτι που αύξησε τις ελπίδες για βελτιωμένη ροή κυκλοφορίας σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση σε πολλές χώρες να βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου το Στενό.

Περίπου στις 16:05 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, για παράδοση τον Απρίλιο, μειώθηκε κατά 5,47% στα 93,37 δολάρια.

Η τιμή του αργού Brent Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση τον Μάιο, μειώθηκε κατά 2,77% στα 100,28 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

