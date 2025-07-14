Σταθεροποιητικά αλλά κοντά στα υψηλά τριών εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο τη Δευτέρα, με το βλέμμα των αγορών να εστιάζει στις επικείμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όπου εκτιμάται ότι θα ανακοινώσει περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent παράδοσης τον επόμενο μήνα διαπραγματεύεται στα 70,20 δολάρια το βάρελι, σημειώνοντας οριακές απώλειες 0,16%. Το αντίστοιχο συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό, τύπου WTI διαπραγματεύεται στα 68,16 δολάρια, υποχωρώντας κατά 0,41%.

Νωρίτερα, και τα δύο συμβόλαια κινούνταν ανοδικά, με τις αυξημένες εισαγωγές αργού από την Κίνα και τις εκτιμήσεις για νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο να στηρίζουν τις τιμές του καυσίμου.

Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών της Ρωσίας τον Ιούνιο ήταν μειωμένες κατά 3,4% σε σχέση με τον Μάιο, στους 8,98 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, σύμφωνα με στοιχεία από πηγές του κλάδου και υπολογισμούς του Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι θα στείλει πυραύλους Patriot στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα πρόκειται να κάνει μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία, έχοντας εκφράσει την απογοήτευσή του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ προετοιμάζει το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που θα περιλαμβάνει ένα χαμηλότερο ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου.

Επιπλέον, οι αγορές παρακολουθούν την έκβαση των συνομιλιών των ΗΠΑ για τους δασμούς με τους βασικούς εμπορικούς τους εταίρους.

