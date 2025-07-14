Λογαριασμός
Παράταση έως τις 21/7 στις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Ο επιπλέον χρόνος επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, λέει η ΑΑΔΕ

Φορολογικές δηλώσεις

Παράταση μιας εβδομάδας, έως την 21η Ιουλίου, έδωσε η ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και λαμβάνοντας υπόψη δυσχέρειες και καθυστερήσεις στο σύστημα υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων που αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, για την διευκόλυνση των φορολογουμένων παρέχεται επιπλέον χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, αναφέρει η ΑΑΔΕ. 

Και σημειώνει: 

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 313.000 δηλώσεις νομικών προσώπων, έναντι 338.000 δηλώσεων πέρυσι. Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα των περσινών δηλώσεων, απομένουν λιγότερο από 25.000 δηλώσεις προς υποβολή.  

Αντίστοιχα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 6.413.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, έναντι 6.543.853 πέρυσι.

Με δεδομένο ότι ο ημερήσιος αριθμός υποβολής δηλώσεων που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε τις 10.600 δηλώσεις στα νομικά πρόσωπα και τις 80.000 στα φυσικά πρόσωπα, ο επιπλέον χρόνος που δίνεται, επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταλήγει η ανακοίνωση. 

