Ήπια αντίδραση σημειώθηκε στις αγορές πετρελαίου μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι ο Νασράλα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της οργάνωσης για περισσότερα από 30 χρόνια, σκοτώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια «στοχευμένης επίθεσης» στην έδρα της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι γνωστή για τη βίαιη αντίθεσή της στο Ισραήλ και την αντίστασή της στη δυτική επιρροή στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Συνέλευση του Λονδίνου.

Το περιστατικό ακολουθεί αρκετούς μήνες συγκρούσεων και είχε προκαλέσει ανησυχίες για μια ευρύτερη σύγκρουση με τη συμμετοχή του Ιράν. Οι IDF χαρακτήρισαν τον Νασράλα ως τον «κεντρικό υπεύθυνο λήψης αποφάσεων» και «στρατηγικό ηγέτη» της ομάδας.

Ωστόσο, οι αγορές πετρελαίου δεν είδαν σημαντική άνοδο. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent πρόσθεσε 1,56% στα 73,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια West Texas Intermediate διαπραγματεύονταν 1,09% υψηλότερα στα 68,19 δολάρια το βαρέλι.

Ενώ οι εχθροπραξίες σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν ενταθεί, δεν υπήρξε καμία διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου, παρατήρησε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNBC.

«Η αγορά πετρελαίου δεν αναμένει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ που θα επηρέαζε την προσφορά», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε

Από τη σύγκρουση Χαμάς-Ισραήλ που ξεκίνησε πέρυσι, οι διαταραχές στην αγορά πετρελαίου ήταν περιορισμένες. Η αγορά πετρελαίου παραμένει επίσης υπό πίεση, καθώς η αυξημένη παραγωγή από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γουιάνα συμπληρώνει την εικόνα της προσφοράς, επιπλέον της στασιμότητας της κινεζικής ζήτησης, ενώ ο ΟΠΕΚ+ καθυστέρησε την αποκατάσταση των περικοπών της παραγωγής του, ανέλυσε ο Λίοποου.

«Η εξάλειψη της ηγεσίας της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αντίδραση που θα καταλήξει να επηρεάσει τις προμήθειες πετρελαίου, αλλά δεδομένου ότι δεν επηρέασε άμεσα [τις προμήθειες πετρελαίου] … η αγορά πετρελαίου πιθανότατα δεν θα τιμολογήσει μεγάλο πρόσθετο κίνδυνο προς το παρόν», δήλωσε ο Τζοσ Γιανγκ, CIO της Bison Interests.

Μπορεί να φτάσει τα 100 δολάρια του βαρέλι

Ωστόσο, και οι δύο εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι μια ταχεία κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου να φτάσουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αγορά πετρελαίου είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Λίποου. Αν και απίθανο, οι τιμές του πετρελαίου θα έκαναν άλμα κατά 30 δολάρια ανά βαρέλι αν συνέβαινε αυτό, πρόσθεσε.

«Εάν τα γεγονότα πάρουν γρήγορα σπειροειδή μορφή, οποιαδήποτε ουσιαστική διακοπή των ιρανικών προμηθειών πετρελαίου ή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να στείλει τις τιμές του πετρελαίου πολύ πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι», δήλωσε ο Γιανγκ.

Το στενό, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, είναι ένα ζωτικής σημασίας κανάλι στο οποίο ρέει καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας υδάτινη οδό που συνδέει τους παραγωγούς αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή με βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο.

