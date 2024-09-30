Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι μετά τα 30 χρόνια, ενώ στην ΕΕ το εγκαταλείπουν -κατά μέσο- όρο μετά τα 26, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το 2023, οι νέοι σε όλη την ΕΕ εγκατέλειψαν το γονικό σπίτι τους κατά μέσο όρο σε ηλικία 26,3 ετών, από 26,4 ετών το 2022.

Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους αργούν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους οι Κροάτες, οι Σλοβάκοι και οι Έλληνες. Ειδικότερα, ο υψηλότερος μέσος όρος ηλικιών, 30 ετών και άνω, καταγράφηκε στην Κροατία (31,8 ετών), τη Σλοβακία (31), την Ελλάδα (30,6), την Ισπανία (30,4), τη Βουλγαρία και την Ιταλία (30 ετών και οι δύο). Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες, όλες κάτω των 23 ετών, καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Σουηδία και τη Δανία (και οι δύο 21,8) και την Εσθονία (22,8). Ακολουθούν η Ολλανδία (23,3 έτη), η Γαλλία (23,7) και η Γερμανία (23,9).

Το 2023, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 ετών που ζούσε σε υπερπλήρη νοικοκυριά (overcrowded households) στην ΕΕ ανερχόταν σε 26%. Αυτό το ποσοστό είναι 9,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που ζει σε υπερπλήρη νοικοκυριά στην ΕΕ (16,8%).

Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, το 2023, το υψηλότερο ποσοστό νέων που ζουν σε υπερπλήρη νοικοκυριά καταγράφηκε στη Ρουμανία (59,4%), τη Βουλγαρία (55,3%) και τη Λετονία (54,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Μάλτα (3,9%), την Κύπρο (4%) και την Ιρλανδία (4,4%).

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των νέων που ζούσαν σε υπερπλήρη νοικοκυριά ανήλθε το 2023 στο 46%, έναντι ποσοστού 27,5% για τον συνολικό πληθυσμό.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ νέων και συνολικού πληθυσμού που ζουν σε υπερπλήρη νοικοκυριά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+20,4 π.μ.), στη Ρουμανία (+19,4 π.μ.) και στην Ελλάδα (+18,5 π.μ.).

Ως «υπερπλήρες» ορίζεται το νοικοκυριό που δεν έχει ελάχιστο αριθμό δωματίων ανάλογα με τα μέλη του. Για παράδειγμα, εάν το νοικοκυριό δεν διαθέτει ένα δωμάτιο για κάθε μεμονωμένο άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω.

