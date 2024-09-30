Optima bank: Νέο κατάστημα στα Χανιά

Η Optima bank εγκαινίασε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου το νέο της κατάστημα στα Χανιά, το δεύτερό της στην Κρήτη, επί της Πλατείας 1866 φθάνοντας έτσι συνολικά τα 29 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων, τον αγιασμό του νέου καταστήματος πραγματοποίησαν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, Κυδωνίας και Ἀποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός και Κισάμου και Σελίνου, κ.κ. Αμφιλόχιος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων. Τους καλεσμένους υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στον χώρο του καταστήματος ο πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, ο διευθυντής του καταστήματος κ. Στέλιος Καμηλάκης, καθώς και στελέχη της διοίκησης της τράπεζας.

Η Optima bank συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της σε κομβικές πόλεις της Ελλάδας. Η περιοχή των Χανίων αποτελεί μια δυναμική αγορά, τόσο χάρη στον τουριστικό της χαρακτήρα, όσο και στη γεωστρατηγική της θέση που την καθιστά σημαντικό κόμβο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Η Optima bank, σε μόλις πέντε χρόνια λειτουργίας, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία τράπεζα καινοτομίας και αξιοπιστίας, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, και με όραμα να μετατρέψει την τραπεζική συναλλαγή σε μια ευχάριστη εμπειρία, αναδείχθηκε ως “Η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για το 2023” από τους Financial Times και τον διεθνή διαγωνισμό βραβείων του “The Banker”.

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη της, στο πρώτο εξάμηνο του 2024, παρουσιάζει αυξημένες καταθέσεις στα €3,7 δισ. και δανεικά υπόλοιπα που ξεπερνούν τα €3 δισ. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου, ανήλθαν σε €69 εκατ. που αντιστοιχούν σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 26,7%, την υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων: ‘‘Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στα Χανιά, μια πόλη με πλούσια ιστορία και αποδεδειγμένες προοπτικές συνεχούς ανάπτυξης. Η παρουσία μας και εδώ, αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε τις τοπικές οικονομίες, παρέχοντας υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες. Στόχος μας, είναι να εδραιωθούμε και στα Χανιά ως τράπεζα αναφοράς στην οικονομική ζωή της πόλης.’’

Ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης του δικτύου καταστημάτων, κ. Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, πρόσθεσε: ‘’Με τη λειτουργία του νέου μας καταστήματος στα Χανιά, ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στον χάρτη της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία, με στόχο να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της ευρύτερης περιοχής.’’

