Τι προτείνει ο διεθνής οργανισμός ενέργειας για τις συνέπειες του πολέμου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Καθώς οι κυβερνήσεις ανά την Ευρώπη, της δικής μας συμπεριλαμβανομένης, ετοιμάζουν τις παρεμβάσεις τους – κάποιες ήδη έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν μέτρα – για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κάνει τις δικές του προτάσεις.



Ο Οργανισμός ζητά από τις χώρες να χρησιμοποιήσουν ως μπούσουλα για τις παρεμβάσεις τις περιόδους της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε από την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας ότι μόνο για το διάστημα από τις αρχές του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023 δόθηκαν περίπου 900δισ$ σε επιδοτήσεις, βοηθήματα και φοροελαφρύνσεις.



Επίσης συστήνει μέτρα στοχευμένα προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι οριζόντια.



Μείωση ενεργειακού κόστους



Το πρώτο μέτρο στην εργαλειοθήκη του ΔΟΕ είναι η επιδότηση με εισοδηματικά κριτήρια, το γνωστό pass, το οποίο στα καύσιμα είναι ένα βήμα να ανακοινώσει και η ελληνική κυβέρνηση.



Δεν διστάζει να προτείνει ακόμη και πλαφόν στο κόστος χρέωσης της ενέργειας καθώς είναι ένα μέτρο που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση σε νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα που δαπανούν μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους για ενέργεια και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να καλύψουν τις βασικές καταναλωτικές ανάγκες.

Ωστόσο, βάζει έναν αστερίσκο σημειώνοντας ότι τα μη στοχευμένα πλαφόν είναι δαπανηρά και αποτελούν αντί-κίνητρα στους καταναλωτές για να μειώσουν μακροπρόθεσμα την κατανάλωση ενέργειας.



Ένα ακόμη εργαλείο που έχουν στη διάθεση τους οι κυβερνήσεις είναι η μείωση των έμμεσων φόρων που βαραίνουν τα ενεργειακά κόστη. Προτείνονται μειώσεις στον ΦΠΑ, στον ΕΦΚ, στους εισαγωγικούς δασμούς. Και εδώ όμως δεν προκρίνονται οριζόντιες παρεμβάσεις. Οι κυβερνήσεις μπορούν να σχεδιάσουν δασμολογικές ζώνες που καθορίζουν τα κατώτατα όρια τιμών ανά εισοδηματική κλίμακα, ώστε να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε όσους καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.



Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα παραδείγματα της Αυστρίας η οποία μείωσε τον ΕΦΚ στα καύσιμα κατά 5 λεπτά αλλά και της Τουρκίας η οποία εισήγαγε έναν προσωρινό μηχανισμό προσαρμογής του φόρου καυσίμων που αντισταθμίζει έως και 75% των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου μειώνοντας τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.



Διαρθρωτικά μέτρα



Για βέλτιστα αποτελέσματα σύμφωνα με τον Οργανισμό Ενέργειας, οι παραπάνω βραχυχρόνιες και στοχευμένες παρεμβάσεις πρέπει να συνδυαστούν με διαρθρωτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης του πετρελαίου.



Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται :

Κίνητρα ηλεκτροκίνησης αλλά με ταυτόχρονη επιτάχυνση της εγκατάστασης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Τέτοια μπορεί να είναι φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις και ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Μέχρι να παγιωθεί η ηλεκτροκίνηση ( υπολογίζεται ότι 1/4 που πωλούνται παγκοσμίως είναι ηλεκτροκίνητα) επιβάλλεται η βελτίωση της απόδοσης των συμβατικών καυσίμων και η θέσπιση προτύπων οικονομίας καυσίμων.

Μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα έναντι της χρήσης υγραερίου με τον οργανισμό να προτείνει μικροχρηματοδοτήσεις νοικοκυριών για την αγορά των απαραίτητων ηλεκτρικών συσκευών

Επιτάχυνση των συστημάτων θέρμανσης που βασίζονται σε πετρέλαιο με αντλίες θερμότητας

Αύξηση της συλλογής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων

Αύξηση της προσφοράς βιώσιμων καυσίμων. Είτε με τη μεγαλύτερη χρήση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, των ζωικών λιπών και άλλων μη εδώδιμων πηγών είτε με την επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης συνθετικών καυσίμων όπως το υδρογόνο και η αμμωνία

