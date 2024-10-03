Η τιμή του αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκε κατά 5% σήμερα, λίγο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ισραήλ την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης.

Ο Μπάιντεν, ερωτηθείς για το εάν θα υποστήριζε χτύπημα του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το συζητάμε αυτό».

Το Ιράν είναι ο έβδομος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, εξάγοντας περίπου το ήμισυ της παραγωγής του στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα. Μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 10% στα 77 δολάρια ανά βαρέλι για το βασικό αργό πετρέλαιο Brent.

Ακόμη και τώρα, ωστόσο, παραμένει κάτω από τα επίπεδα των τιμών που σημείωσε νωρίτερα φέτος, καθώς η ασθενέστερη ζήτηση από την Κίνα και η άφθονη προσφορά από τη Σαουδική Αραβία λειτουργούν ευεργετικά για τη συγκράτηση των τιμών προς τα κάτω.

Όμως η κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και η απειλή περαιτέρω κλιμάκωσης, επηρεάζει τις αγορές πετρελαίου. Ιδιαίτερη ανησυχία το ενδεχόμενο κλιμάκωσης που θα μπορούσε να οφηγήσει σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το ένα τρίτο των πετρελαιοφόρων και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG.



