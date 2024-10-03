Πρόγραμμα εθελουσίας από την Τράπεζα Πειραιώς - Εως 250.000 ευρώ το ανώτατο όριο αποζημίωσης

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, με ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 250.000 ευρώ, το πρόγραμμα αφορά τους εργαζομένους στις κεντρικές υποστηρικτικές μονάδες της Τράπεζας. Εξαιρούνται δηλαδή οι εργαζόμενοι στο Δίκτυο Καταστημάτων και σε πελατειακές μονάδες της Τράπεζας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε όσους ενταχθούν το πρόγραμμα δίνεται η επιλογή της άμεσης αποχώρησης ή της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια. Στην πρώτη περίπτωση, ανώτατο ποσό αποζημίωσης είναι 200.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση του sabbatical, το ανώτατο ποσό είναι 250.000 ευρώ.

Η νέα εθελουσία της Πειραιώς εμπεριέχει ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές και διευκολύνσεις για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, ανταγωνιστικούς όρους και επιπλέον κίνητρα, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Financial Holdings A.E., με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024. Το Πρόγραμμα ισχύει έως τις 14 Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την έκβασή του αιτήματός τους στις 18 Οκτωβρίου.



Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 3η Οκτωβρίου 2024:

• Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager.

• Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης.

• Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services.

• Απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση δανεισμού από την Τράπεζα.

• Απασχολούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων ή σε πελατειακές Μονάδες της Τράπεζας.

• Συμμετέχουν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ανάπτυξης, όπως προγράμματα Talent Development και Talent Pipeline Development.

• Έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή τους για μελλοντική οικειοθελή τους αποχώρηση από την Τράπεζα ή τη Μητρική Εταιρεία.

Οι επιλογές

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεση Αποχώρηση



Α. Κριτήρια Υπολογισμού Αποζημίωσης



Κριτήριο Α.Ι. Ηλικία

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό του Ιουλίου 2024), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το εύρος ηλικίας του (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024).



Κριτήριο Α.ΙΙ. Τέκνα



Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση δύο (2) μικτών μηνιαίων μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό του Ιουλίου 2024) στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το κριτήριο Α.Ι., για κάθε τέκνο (ανεξαρτήτου ηλικίας) κατά την 3η Οκτωβρίου 2024.



Β. Όρια Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης



Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω του κριτηρίου Α.Ι., το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα κριτηρίων Α.Ι. και Α.ΙΙ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000.



Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα κριτηρίων Α.Ι. και Α.ΙΙ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €160.000.



Στο συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και θα αποδίδεται το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο (2) ετών μετ’ αποδοχών, με δυνατότητα επιμήκυνσης για τους εργαζόμενους από 50 έτη και άνω, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.



Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα / Μητρική Εταιρεία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.



Α. Ποσά Μακροχρόνιας Άδειας



I. Εφάπαξ Μικτό Ποσό, το οποίο ισούται με:

Το 60% του συνολικού μικτού ποσού αποζημίωσης της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1), για όσους εργαζόμενους εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω του κριτηρίου Α.I. της Επιλογής 1.

Το 50% του συνολικού μικτού ποσού αποζημίωσης της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1), για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.



Στο Εφάπαξ Μικτό Ποσό, το οποίο θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας, θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.



II. Μηνιαίο Ποσό που θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας, για διάστημα δύο (2) ετών και αντιστοιχεί στο:

80% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Ιούλιο 2024, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω του κριτηρίου Α.I. της Επιλογής 1.

70% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Ιούλιο 2024, για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.



Ειδικά για τους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024), δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας, έως και επτά (7) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού μικτού ποσού, που αναλογεί στη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο (2) ετών και ισόποσες μηνιαίες καταβολές.



Β. Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω του κριτηρίου Α.I. της Επιλογής 1, το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €250.000.



Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €180.000.



Στην περίπτωση που το σύνολο των ποσών Μακροχρόνιας Άδειας (I και ΙΙ) ξεπερνά τα ανωτέρω όρια, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο μηνιαίο μικτό ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας, που θα έχει επιλεχθεί και συμφωνηθεί. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να διακοπεί η Μακροχρόνια Άδεια νωρίτερα από τη χρονική διάρκεια η οποία θα έχει αρχικά συμφωνηθεί. Εφόσον το σχετικό αίτημα γίνει δεκτό από την Τράπεζα / Μητρική Εταιρεία, η διακοπή της Μακροχρόνιας Άδειας θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τους μισθούς, που θα υπολείπονται έως τη λήξη της αρχικά συμφωνημένης περιόδου, προσαυξημένους με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό, που θα προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού, των μηνιαίων ποσών, που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μικτό ποσό, που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1).

Πρόσθετες Παροχές



I. Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα “Outplacement”, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.



Οι δυνατότητες που προσφέρονται, αφορούν:

Στην υποστήριξη επαγγελματικής μετάβασης, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας

Στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης



II. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα παρέχεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) ή από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα ήδη κατά την ημερομηνία αποχώρησης (ή έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας) ασφαλισμένα, εξαρτώμενα μέλη τους. Ειδικά για τη Μακροχρόνια άδεια, ανάλογα με τη διάρκειά της, το μέγιστο χρονικό διάστημα της κάλυψης, μπορεί να ανέλθει στα επτά (7) έτη σύμφωνα με την Επιλογή 2 (Α.ΙΙ).

Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας θα εξακολουθήσει η καταβολή από την Τράπεζα / Μητρική Εταιρεία των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με βάση τον εκάστοτε καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο μισθό. Επιπλέον θα εξακολουθήσει και η τυχόν συμμετοχή των εργαζόμενων στο ομαδικό πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του προγράμματος, όπως θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό.



III. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι πριν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, υπό τους προβλεπόμενους ειδικότερους όρους στην παρούσα.



Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής (Επιλογή 1), των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού. Στην περίπτωση της Αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2) η διατήρηση θα ισχύει έως τη λήξη της διάρκειάς της.



Οφειλές από δάνεια προκαταβολής μισθών, που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) ή με το εφάπαξ ποσό της Αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2).



Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης της Επιλογής 1, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή. Αντίστοιχα στην Επιλογή 2, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν πριν την καταβολή του εφάπαξ ποσού, που θα καταβληθεί πριν την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή να συμψηφιστούν με αυτό.



Μετά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας, κατά την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) ή την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται που αφορά σε νέα χορήγηση ή σε μετατροπή όρων υφιστάμενης χορήγησης, θα εξετάζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική που θα ισχύει για τους πελάτες και δεν θα εφαρμόζεται η προνομιακή τιμολόγηση προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

