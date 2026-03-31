Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ έφτασε στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια

Φορτίο αμερικάνικου αργού πετρελαίου WTI Midland κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από περίπου τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και η μειωμένη κίνηση στο Στενό του Ορμούζ έχουν ανατρέψει τις εμπορικές ροές, περιορίζοντας την παραγωγή στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Reuters, το δεξαμενόπλοιο μεσαίου μεγέθους Eagle Helsinki, υπό σημαία Νήσος του Μαν, που φόρτωσε περίπου 700.000 βαρέλια WTI Midland, του βασικού ελαφρού αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, στον τερματικό σταθμό Seabrook Logistics στο Χιούστον, αγκυροβόλησε στους Άγιους Θεόδωρους, κοντά στο διυλιστήριο της Motor Oil στην Κόρινθο, σύμφωνα με δεδομένα των πλατφορμών Kpler και Signal Ocean.

Το διυλιστήριο της Κορίνθου είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο της της συνολικής δυναμικότητας διύλισης της χώρας, σημειώνει το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο Eagle Helsinki αρχικά δήλωνε ως προορισμό το Ρότερνταμ, ωστόσο άλλαξε πορεία στον Ατλαντικό, κατευθυνόμενο προς το Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και της πλατφόρμας Signal Ocean.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το διυλιστήριο βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε ιρακινό αργό πετρέλαιο από τη Βασόρα.

Η Motor Oil δεν προέβη σε σχόλιο.



