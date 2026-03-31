Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη αυξήθηκε στο 2,5% τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή ωθεί τους αναλυτές να προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αργότερα μέσα στο έτος.

Ο ετήσιος πληθωρισμός για τις 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούν το ευρώ συγκρίνεται με 1,9% τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου που διέκοψε τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 4,9% τον Μάρτιο, σε αντίθεση με μείωση 3,1% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στις τιμές είναι ήδη εμφανείς στην καθημερινότητα, όπως στην μεγάλη κλειστή αγορά Trionfale στη Ρώμη, κοντά στο Βατικανό. Η πωλήτρια λαχανικών, Άννα Καρούζο, δήλωσε ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων αντικατοπτρίζεται πλέον στις τιμές κολοκυθιών, μελιτζανών και φρούτων.

«Αν αυξηθεί η τιμή των καυσίμων, αυξάνουν και οι μεταφορείς τις τιμές γενικά», είπε. «Για πολλά προϊόντα, οι πελάτες λένε “δεν μπορώ να το αντέξω” και στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές».

Ορισμένες αυξήσεις οφείλονται και στην εποχικότητα των προϊόντων, ανέφερε η πωλήτρια Πάολα Ιάντσι, «αλλά η αύξηση συνδέεται επίσης με τον πόλεμο, καθώς το ντίζελ και τα καύσιμα έχουν ακριβύνει και όσοι μεταφέρουν φρούτα και λαχανικά πρέπει να καλύψουν το κόστος».

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε σε 2,4%, ενώ οι υπηρεσίες που περιλαμβάνουν από ιατρική περίθαλψη έως κομμωτήρια αυξήθηκαν κατά 3,2%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αυξήσουν πιο γρήγορα τις τιμές σε αυτή τη φάση, λόγω της εμπειρίας από την προηγούμενη περίοδο υψηλού πληθωρισμού το 2022, όταν οι τιμές είχαν εκτοξευθεί σε διψήφια επίπεδα μετά τη μείωση των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου και την άνοδο των τιμών πετρελαίου.

Το Ιράν έχει μπλοκάρει μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο σημαντικής στενότητας στην αγορά καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο 2% της ΕΚΤ οδηγεί τους αναλυτές να προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αποτραπεί η παγίωση υψηλών προσδοκιών για μισθούς και τιμές. «Αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια ήδη στις συνεδριάσεις του Απριλίου και του Ιουνίου, ώστε να προλάβει την αποσταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών», δήλωσε ο Μπιλ Ντιβάινι, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ABN AMRO.

Η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 2% στην τελευταία συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου. Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν το βασικό εργαλείο των κεντρικών τραπεζών για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Πηγή: skai.gr

