Εκατομμύρια μη διεκπεραιωμένα «κόκκινα» δάνεια» από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και εμποδίζουν την ανάκαμψη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που παραμένουν αποκλεισμένα από την πρόσβαση σε δανεισμό, δήλωσε αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Reuters.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι σχεδόν 3 εκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια επηρεάζουν 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, δήλωσε ο Τσαρλς Κοέν, σύμβουλος του Ταμείου σε θέματα χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο τεράστιος αυτός αριθμός έχει επιβαρύνει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και, χωρίς την τακτοποίηση των παλαιών οφειλών, πολλοί πολίτες δεν θα μπορούν να δανειστούν εκ νέου.

«Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο Κοέν, επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για το ελληνικό FSAP (αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα). «Το σύστημα έχει κάπως υπερφορτωθεί από αυτά. Και πιστεύουμε ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις».

Όπως σημειώνει το Reuters, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας διασώθηκε κατά την περίοδο της κρίσης 2009-2018, αφού υπέστη καταστροφικές απώλειες από τα κρατικά ομόλογα και από την εκτόξευση των αθετήσεων πληρωμών, καθώς η οικονομία κατέρρεε και η Ελλάδα έφτασε κοντά στην έξοδο από την ευρωζώνη.

Έκτοτε, η οικονομία έχει ανακάμψει: οι τράπεζες έχουν επανιδιωτικοποιηθεί και επιστρέψει στην κερδοφορία, ενώ η χώρα αποπληρώνει τα δάνεια διάσωσης νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ωστόσο, η πλήρης ανάκαμψη καθυστερεί, καθώς πολλοί πολίτες, που υπέστησαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις κατά τα χρόνια της λιτότητας, παραμένουν εκτός του τραπεζικού δανεισμού.

«Το βασικό ζήτημα είναι η αποκατάσταση των ισολογισμών των νοικοκυριών», είπε ο Κοέν. «Πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου ο μέσος Έλληνας θα είναι ξανά ενεργός συμμετέχων» στην αγορά στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) έφτασαν σχεδόν το 50% των χαρτοφυλακίων των τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το 2019, η Ελλάδα δημιούργησε δευτερογενή αγορά «κόκκινων» δανείων και ένα σύστημα προστασίας ενεργητικού, βοηθώντας τις τράπεζες να τιτλοποιήσουν και να μεταβιβάσουν περίπου 60 δισ. ευρώ τέτοιων δανείων σε εταιρείες διαχείρισης.

Ωστόσο, το σύστημα δεν έχει ανταποκριθεί τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσαν δανειστές όπως το ΔΝΤ. Δικαστικές διαμάχες μεταξύ τραπεζών, διαχειριστών δανείων και δανειοληπτών μπορεί να διαρκέσουν χρόνια.

«Οι υποθέσεις είναι υπερβολικά πολλές, καθώς δεν υπάρχουν απαραίτητα δικαστές εξειδικευμένοι σε τέτοια ζητήματα. Έτσι, χρειάζεται πολύς χρόνος για να προχωρήσουν μέσα στο σύστημα», κατέληξε ο Κοέν.



Πηγή: skai.gr

