Πετρέλαιο: Άλμα στα 78 δολάρια το βαρέλι - Φόβοι για ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν

Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται την Παρασκευή στις αγορές το πετρέλαιο στη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των απειλών του Ισραήλ για σκληρά αντίποινα στο Ιράν. Δεν ξεπερνούσε τα 70 δολάρια μια βδομάδα νωρίτερα. Συγκεκριμένα, το Μπρεντ έφθασε τα 78,2 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό τα 74,2 δολάρια.



Σημειώνεται ότι ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν εάν θα στηρίξουν ισραηλινά χτυπήματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως αντίποινα για την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Η Citigroup εκτιμά ότι ένα μεγάλο χτύπημα του Ισραήλ στα ιρανικά διυλιστήρια και υποδομές θα μπορούσε να αφαιρέσει 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την αγορά. Εάν το Ισραήλ χτυπούσε μικρές υποδομές, θα μπορούσαν να χαθούν 300.000 έως 450.000 βαρέλια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.