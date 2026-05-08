Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά τις νέες εντάσεις στη Μ. Ανατολή

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 101 δολάρια την Παρασκευή, ανακτώντας ορισμένες απώλειες από νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν ιρανικές επιθέσεις και πραγματοποίησαν αμυντικά πλήγματα, ενώ αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας ωστόσο ότι ο στρατός δεν σκοπεύει να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) αναμένει την απάντηση του Ιράν σε μια πρόταση που αποσκοπεί στο άνοιγμα του Ορμούζ και στον τερματισμό της σχεδόν 10 εβδομάδων σύγκρουσης, με τις εντάσεις να παραμένουν αυξημένες τόσο στον Περσικό Κόλπο όσο και στον Λίβανο.

Σύμφωνα με αναφορές, η Τεχεράνη αναμένεται να δώσει την απάντησή της μέσω του Πακιστάν εντός των επόμενων δύο ημερών. Ξεχωριστά, ο IEA προειδοποίησε ότι ο πόλεμος οδηγεί σε απώλεια περίπου 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως και σημείωσε ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη της παραγωγής μετά τη σύγκρουση πιθανότατα θα εξομαλυνθεί σταδιακά.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουλίου) κινείται ανοδικά κατά 1,13%, στα 101,19 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή (07:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 0,99%, στα 95,75 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

