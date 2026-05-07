Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.

Ήπιες μεταβολές καταγράφουν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή στραμμένη στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.305,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.320,35 μονάδες (+0,89%) και κατώτερη τιμή στις 2.296,46 μονάδες (-0,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 327,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.789.261 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,47%), της Optima Bank (+3,47%), της Titan (+2,70%), του ΔΑΑ (+2,59%) και της Metlen (+1,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-3,21%), του ΟΛΠ (-3,15%), της Coca Cola HBC (-1,93%) και του ΟΤΕ (-1,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 19.664.305 και 6.706.803 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 77,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 43 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+7,12%) και Lavipharm (+5,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-5,33%) και Δρομέας (-4,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,3000 -0,70%

ALLWYN:12,8350 -3,21%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9550 +1,89%

METLEN:37,9800 +1,82%

OPTIMA:9,1050 +3,47%

ΤΙΤΑΝ: 50,9000 +2,70%

ALPHA BANK: 3,7850 +0,26%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -0,17%

VIOHALCO: 17,9000 +3,47%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,2000 +1,65%

ΔΑΑ:10,3000 +2,59%

ΔΕΗ: 18,8500 +0,37%

COCA COLA HBC:50,7000 -1,93%

ΕΛΠΕ: 9,8550 -0,45%

ELVALHALCOR: 4,6000 +1,10%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2500 -0,35%

ΕΥΔΑΠ: 9,9500 -0,50%

EUROBANK: 3,9300 +0,77%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2100 +0,24%

MOTOR OIL: 37,2400 +1,20%

JUMBO: 22,7000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:36,9000 -3,15%

ΟΤΕ: 18,3000 -1,61%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6800 +0,93%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,6800 +0,69%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

