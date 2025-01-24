Την άμεση πολιτική παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνου Τσιάρα, για την επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης των επενδυτών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης στον αγροτικό τομέα ζητούν με επιστολή τους ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Tο τελευταίο διάστημα σημαντικός αριθμός μελών μας εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης στον αγροτικό τομέα, σε όλα τα στάδια.

Μέχρι στιγμής, ενώ έχουμε κοινοποιήσει το εν λόγω πρόβλημα πολλές φορές και σε προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ, δεν έχει υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται σε όλα τα στάδια, από την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, του ελέγχου των φακέλων, των παραδοτέων καθώς και των πληρωμών, οι οποίες έχουν επιπρόσθετα αρνητική συνέπεια και κόστος σε αυτούς που προέβησαν στην έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων. Όμως έχουμε φθάσει σε σημείο καμπής του προγράμματος και επανερχόμαστε και ζητάμε την πολιτική παρέμβαση από μέρους σας. Δεν γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας, αυτοί να μένουν αναξιοποίητοι.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι αγρότες, αλλά και οι ιδιώτες ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στα αιτήματα και στα δικαιολογητικά που απαιτούνταν, παρά τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, ώστε να είναι επιλέξιμοι. Όμως, σήμερα, βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξει απώλεια και ακύρωση των επενδύσεων τους, στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και ως εκ τούτου, ζητάμε να δοθεί outsourcing βοήθεια και υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την αρμόδια Γραμματεία.

Είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για να επιλυθεί το θέμα.

Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειές σας και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».



