Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και παραγωγικών φορέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.
Συγκεκριμένα, στα:
- «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
- «Μεγάλες Επενδύσεις» έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των φακέλων οι φορείς μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων.
