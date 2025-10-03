Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και παραγωγικών φορέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Συγκεκριμένα, στα:

- «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

- «Μεγάλες Επενδύσεις» έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των φακέλων οι φορείς μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων.



Πηγή: skai.gr

