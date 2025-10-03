Οι τιμές των βασικών τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο σημείωσαν πτώση τον Σεπτέμβριο, με επικεφαλής τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) την Παρασκευή.

Ο δείκτης τιμών τροφίμων της FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές σε ένα καλάθι διεθνώς εμπορεύσιμων βασικών τροφίμων, διαμορφώθηκε σε 128,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 129,7 μονάδες τον Αύγουστο.

Ο δείκτης σημείωσε άνοδο 3,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε ξεχωριστή έκθεση, ο FAO αύξησε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών το 2025 σε 2,971 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους από 2,961 δισεκατομμύρια τόνους που είχε προβλέψει τον περασμένο μήνα.

Οι τελευταίες προβλέψεις ήταν αυξημένες κατά 3,8% σε σχέση με την παραγωγή του 2024, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2013, σύμφωνα με την έκθεση.

Η αναθεώρηση προς τα πάνω αποδόθηκε στις υψηλότερες προοπτικές παραγωγής για το σιτάρι, τον αραβόσιτο και το ρύζι, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

