Στην επανεξέταση της συνέχισης του επόμενου προγράμματος των νέων βιολογικών καλλιεργειών προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από τα ευρήματα που ανέδειξαν οι έλεγχοι για το τρέχον έτος, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα νέα βιολογικά θα επανεξετασθούν. Όταν θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό». Εξήγησε μάλιστα πως για τα παλιά βιολογικά οι διασταυρωτικοί έλεγχοι κατέδειξαν εκτεταμένες αποκλίσεις μεταξύ όσων δηλώθηκαν αρχικά και της πραγματικής εικόνας, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και θέτει σε κίνδυνο τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

«Όταν είπαμε θα κάνουμε τους ελέγχους, πολλοί εξαφανίστηκαν. Και όσοι ελέγχθηκαν από τις ΔΑΟΚ, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρήσει το πρωτόκολλο για τη βιολογικότητα», τόνισε και προσέθεσε ότι «με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, με βάση τον αριθμό των αποχωρήσεων, με βάση τον αριθμό των ελέγχων, με βάση τις εκθέσεις που έχουμε από τις ΔΑΟΚ, το συντριπτικό ποσοστό των αιτούντων να ενταχθούν στα βιολογικά πρέπει να απενταχθούν».

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις : «Αν δεν κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, τίθεται σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δική μου έγνοια είναι οι έντιμοι αγρότες. Η προσπάθειά μας είναι να πληρώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς».

Αναφερόμενος στο γενικότερο πλαίσιο πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «είναι επί θύραις κάποιες πληρωμές. Το θέμα των αποζημιώσεων μέσω ζωοτροφών και το θέμα των φερτών υλικών για τη Θεσσαλία είναι δύο ξεκάθαρες πληρωμές οι οποίες προχωρούν αυτή τη στιγμή».

Τη βασική ενίσχυση, τη χαρακτήρισε «μεγάλη ανάσα». Όπως σημείωσε, «αν μιλήσουμε για ποσά που αφορούν στα βιολογικά ή στα οικολογικά συστήματα, αυτά είναι συμπληρωματικά. Η βασική όμως ενίσχυση και οι συνδεδεμένες είναι ουσιαστικά αυτό που περιμένει ο μέσος Έλληνας παραγωγός για να στηριχθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους».

Ξεκαθάρισε δε ότι μπαίνει τέλος στα «εικονικά βοσκοτόπια»: «Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζαμε στο παρελθόν βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που μπορούσαν να επιδοτηθούν, δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν συνεχίζεται. Στον νέο υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια για τις πωλήσεις γάλακτος, τα τιμολόγια για τις πωλήσεις κρέατος και τα τιμολόγια για την αγορά ζωοτροφών. Αυτό στην πραγματικότητα τεκμηριώνει τον πραγματικό αριθμό των ζώων».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαπραγμάτευση που έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα του ΑΤΑΚ: «Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και ουσιαστικά αποσπάσαμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικά για ένα μικρό ποσοστό αγροτεμαχίων που δεν είχε τη δυνατότητα για φέτος να παρουσιάσει το ΑΤΑΚ, να μπορεί να παρουσιάσει κάτι εναλλακτικό, που είναι το ΚΑΕΚ». Όπως είπε, «αυτό μας οδήγησε αναγκαστικά σε μια παράταση υποβολής δηλώσεων».

Ερωτηθείς για τα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει ορισμένοι αγρότες στη Θεσσαλία, για επιστροφή χρημάτων στον ΕΛΓΑ, από τις αποζημιώσεις που έλαβαν για τον Daniel, είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί κατά τον έλεγχο που ακολούθησε τις αρχικές δηλώσεις που είχαν κάνει οι παραγωγοί, ορισμένων τα στοιχεία δεν συνέκλιναν με την πραγματικότητα.

Για το λόγο αυτό, εξήγησε, θα πρέπει να επιστραφούν στον ΕΛΓΑ, μέχρι το τέλος του 2026, τα χρήματα που έλαβαν και δεν εδικαιούντο με βάση τα πραγματικά στοιχεία παραγωγής.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο κ. Τσιάρας έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπενθυμίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα συνεστήθη επί των δικών μου ημερών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης». Όπως τόνισε, «από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανα προσωπική συνάντηση με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και με το ελληνικό τμήμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ακριβώς για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ξεκαθαρίσουμε κάθε ζήτημα».

Στόχος του, εξήγησε, ήταν να ενταθεί η έρευνα για όσα ήταν γνωστά, σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού. «Τότε δεν ετίθετο θέμα δικογραφίας, αλλά γνώριζα ότι υπήρχε μια έρευνα. Είπα λοιπόν ότι είμαι σε θέση και δυνατότητα να ενισχύσω το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κάθε πιθανή συνεισφορά στοιχείων που μπορεί να χρειάζεται».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι δεν υπάρχουν «μαγικά κουμπιά» για να λυθούν σε μία νύχτα χρόνιες παθογένειες: «Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ένα μαγικό κουμπί και μπορεί να αλλάξει μονομιάς, τότε είμαι πρόθυμος να τον ακούσω. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πραγματικούς ελέγχους, ώστε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες και να προστατεύσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους».





Πηγή: skai.gr

