Σε νέα της έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο η Alpha Finance εκτιμά πως οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί στις αγορές τραπεζικών μετοχών ενόψει των επερχόμενων συναλλαγών, με πιο σημαντική αυτή της διάθεσης μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η πρόσφατη αδυναμία της αγοράς αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές, με την Alpha Finance να αναμένει ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, οι αναλυτές της AF εκτιμούν ότι η αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς διαπραγματεύονται σε 0,7x P/TBV και 5,7x P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2025, με την κερδοφορία να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (απόδοση ιδίων κεφαλαίων σημαντικά πάνω από 10% μέχρι το 2026). Επιπλέον, οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εκτιμούν ότι οι μερισματικές αποδόσεις θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα των μετοχών των εγχώριων τραπεζών.

Το τμήμα ανάλυσης της χρηματιστηριακής επισημαίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια, τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους των ελληνικών τραπεζών έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας τους. Τονίζουν, μάλιστα, πως παρά την αναμενόμενη εξομάλυνση των επιτοκίων η οποία θα ασκήσει πίεση στα έσοδα από τόκους, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες και ενέργειες που εκτιμάται ότι θα περιορίσουν την πτώση, διατηρώντας τα έσοδα και την κερδοφορία σε ισχυρά επίπεδα.

Δεδομένων των παραπάνω, η χρηματιστηριακή προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών ενσωματώνοντας υψηλότερα οργανικά έσοδα γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες εκτιμήσεις για τα κέρδη, κατά 11% περίπου για το 2025-26, και κατ’ επέκταση σε υψηλότερες τιμές στόχους κατά 6% κατά μέσο όρο.

Οι νέες τιμές στόχοι υποδηλώνουν σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα (από 40% και άνω συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) δικαιολογώντας σύσταση «Αγοράς» και για τις τρεις τράπεζες (Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς) που καλύπτει.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει τα υψηλότερα περιθώρια ανόδου με τιμή στόχο €5,23, αντανακλώντας το ευνοϊκό προφίλ κινδύνου/απόδοσης λόγω της ελκυστικής αποτίμησής της, ενώ ακολουθεί η Eurobank (τιμή στόχος €2,65), δεδομένων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της και στη συνέχεια η Εθνική Τράπεζα (τιμή στόχος €9,50) χάρη στην ισχυρή κερδοφορία και την υπερεπάρκεια κεφαλαίων που παρουσιάζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.