Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,22%, στα 129,51 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.440 μονάδων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές της Εθνικής, της Eurobank, της ΔΕΗ, αλλά και της Τραπέζης Κύπρου, οι μετοχές της οποίας επανήλθαν σήμερα στην αγορά του Χ.Α, μετά από επτά έτη.

Η τιμή εκκίνησης ήταν τα 4,78 ευρώ και έκλεισε στα 5 ευρώ με κέρδη 4,60%.

Συνολικά τέθηκαν σε διαπραγμάτευση 443.457.297 μετοχές της Κύπρου, με την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.442,53 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 129,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 39.573.246 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+4,46%), της Eurobank (+2,92%), της ΔΕΗ (+2,82%), της Jumbo (+2,71%) και της Μυτιληναίος (+2,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-0,76%), της Aegean (-0,56%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Ιντραλότ και η Eurobank διακινώντας 14.887.519 και 6.802.049 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 19,84 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 36 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,88% και 'Αβαξ +8,64%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -8,85% και Λεβεντέρης(κ) -7,91%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,7500 -0,76%

ALPHA BANK: 1,6000 +0,31%

AEGEAN AIRLINES: 10,6600 -0,56%

VIOHALCO: 5,7200 +1,78%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5200 +1,74%

ΔΑΑ:7,6280 +1,46%

ΔΕΗ: 12,0300 +2,82%

COCA COLA HBC:32,7000 +0,37%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9740 -0,10%

ΕΛΠΕ: 7,0400 +0,21%

ELVALHALCOR: 1,8620 +0,87%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5000 +4,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 -0,52%

EUROBANK: 2,0450 +2,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4600 +0,13%

MOTOR OIL: 20,9200 +0,29%

JUMBO: 25,0400 +2,71%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,0400 +2,46%

ΟΛΠ:27,1500 -0,37%

ΟΠΑΠ: 15,8700 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 15,6000 +0,65%

AUTOHELLAS:11,0200 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8710 +1,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 +0,74%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5800 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

