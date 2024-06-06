Το τέταρτο αίτημα εκταμίευσης πόρων, ύψους 1 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για επιχορηγήσεις, το οποίο αφορά σε 20 ορόσημα και στόχους υπέβαλε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, όπως ανακοινώθηκε.

Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο το αντίστοιχο 4ο αίτημα εκταμίευσης πόρων, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, για το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ μετά από την επίτευξη, και μάλιστα νωρίτερα από το προβλεπόμενο, του στόχου της συμβασιοποίησης δανειακών πόρων ΤΑΑ. Συνολικά, οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου, που αναμένονται τους επόμενους μήνες, ανέρχονται πλέον σε 3,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα στοχευμένων τεχνικών τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Με τη σημερινή υποβολή του 4ου αιτήματος εκταμίευσης ύψους 1 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώνεται ένας ακόμα κύκλος υλοποίησης στόχων και οροσήμων. Έτσι, σε συνέχεια του 4ου αιτήματος εκταμίευσης ύψους 2,3 δισ. ευρώ για το δανειακό σκέλος, το συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων θα υπερβαίνει το 50% των συνολικών πόρων που δικαιούται να λάβει η χώρα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο αίτημα αποτελούν την καλύτερη απάντηση στις αιτιάσεις περί δήθεν διοχέτευσης των πόρων σε «λίγους και μεγάλους». Τα συγκεκριμένα κονδύλια, θα προωθηθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ, στην περαιτέρω κάλυψη του επενδυτικού κενού, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των υποδομών, της Παιδείας και της Υγείας, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, και βεβαίως, στη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας».

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, σημείωσε:

«Με την ολοκλήρωση ακόμη 5 μεταρρυθμιστικών οροσήμων στα πεδία της πράσινης ενέργειας με την αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μίγμα, της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης με την κατάρτιση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, του εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης που οδηγεί και σε μείωση του clawback και της απλοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο το σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον, η Ελλάδα προχωράει μπροστά για να γίνει πιο ευρωπαϊκή, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη.

Χάρη στις προσπάθειες των συναρμόδιων υπουργείων, έχουμε ήδη ολοκληρώσει το 1/3 των μεταρρυθμιστικών μας δεσμεύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και συνεχίζουμε με στόχο να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τους δείκτες απορρόφησης και αξιοποίησης των πόρων του ΤΑΑ».

O Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάσης Κοντογεώργης, υπογράμμισε:

«Η υποβολή του 4ου αιτήματος εκταμίευσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της επιμονής του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης στο δρόμο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που μας φέρνουν πιο κοντά στην Ευρώπη.

Η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση πόρων από το ΤΑΑ, πόρων απαραίτητων για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, τη βελτίωση της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης, την ατομική ευημερία του κάθε πολίτη. Σε αυτό το δρόμο της σταθερότητας, που ενισχύει την αξιοπιστία και τη διαπραγματευτική μας δύναμη στην ΕΕ, πρέπει να συνεχίσουμε με εντατική δουλειά και αποφασιστικότητα».

Ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε:

«Με την υποβολή και του 4ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, η συνολική ρευστότητα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανέλθει σε 18,2 δισ. ευρώ – περισσότερο από το μισό του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι πόροι αυτοί, διοχετεύονται σε δράσεις που αφορούν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και βελτιώνουν τις συνθήκες της καθημερινής τους ζωής και δραστηριότητας».

