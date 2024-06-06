Η σταθερή πρωτιά της Ιταλίας και η αλματώδης άνοδος των ΗΠΑ στο top 10 του «χάρτη» των ελληνικών εξαγωγών ξεχωρίζουν στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024 ενώ στους κορυφαίους προορισμούς που κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα συγκαταλέγονται, ακόμη, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Όμως, η επιδείνωση των συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία αρχίζει να επηρεάζει και τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να συντηρήσουν το μομέντουμ και να περιορίσουν τις απώλειες που γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε ανακοίνωσή του με αφορμή ανάλυση που πραγματοποίησε με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη ανέφερε ότι:

«Ο ΠΣΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν περαιτέρω τον Ιούνιο. Η διεθνής αρνητική συγκυρία αρχίζει και επηρεάζει τις εργασίες των Ελλήνων εξαγωγέων, θέτοντας εμπόδια στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους. Ο υψηλός πληθωρισμός που ταλανίζει την ευρωπαϊκή οικονομία, όπου κατά κύριο λόγο διοχετεύονται τα ελληνικά προϊόντα έχει πλήξει και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών με αποτέλεσμα να εμφανίζονται επιφυλακτικοί στις δαπάνες τους.

Παραμένουμε σε εγρήγορση και ευελπιστούμε σε εξομάλυνση της κατάστασης το επόμενο διάστημα. Οι Έλληνες εξαγωγείς άλλωστε έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν την ευελιξία να προσαρμοστούν και στις πλέον αντίξοες συνθήκες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2024, μειώθηκαν συνολικά κατά -11% και ανήλθαν μόλις σε 12,33 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα, μειώθηκαν κατά -4,2%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 20,30 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε κατά 8,7% και άγγιξε το πρώτο τρίμηνο του 2024 τα 7,97 δισ. ευρώ.

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το εξεταζόμενο διάστημα του 2024 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ η Γερμανία καταλαμβάνει την 2η θέση, από την 3η που κατείχε το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η Κύπρος ανέρχεται στην 3η θέση, από την 4η που κατείχε στο αντίστοιχο διάστημα το 2023. Έπεται, η Βουλγαρία καταλαμβάνοντας την 4η από τη 2η θέση, εξαιτίας της βαθιάς υποχώρησης των εξαγωγών κατά -41,2%.

Ακολουθούν, οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στην 5η από την 9η θέση που κατείχαν το 2023, λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα κατά 12,1%, η Τουρκία προς την οποία καταγράφεται υποχώρηση των εξαγωγών (-9,6%) και το Ην. Βασίλειο στις θέσεις 6 και 7, για την μεν Τουρκία μία θέση πιο ψηλά για το δε Ην. Βασίλειο πέντε θέσεις πιο πάνω, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία, όπως ακριβώς και το πρώτο τρίμηνο του 2023 και έπεται η Ρουμανία, προς την οποία η υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών που σημειώθηκε (κατά -16,9%), δεν επηρέασε τη σειρά κατάταξής της με αποτέλεσμα να κατακτήσει την 9η από τη 10η θέση που κατείχε τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2023. Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Γαλλία, η οποία βρισκόταν στη 6η θέση κατά το προαναφερόμενο διάστημα του 2023.

Πλην της πρώτης δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των εξαγωγών (134.3%) και μεγάλη άνοδο στην κατάταξη της Ουκρανίας (13η θέση από 21η) και της Αιγύπτου (19η από 32η) με αύξηση 99.9%. Η υποχώρηση της Λιβύης (17η από 5η) με πτώση -61,8% και η άνοδος της Κροατίας (25η από 38η) με αύξηση 71,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τέλος, η βελτίωση των Μάλτα και Γεωργία (26η από 35η και 35η από 50η, αντιστοίχως) με αύξηση για τη Μάλτα κατά 29,5% και για τη Γεωργία κατά 64,6%.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, σημειώνεται πτώση κατά -17,2% προς την Ε.Ε.

Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων, η μείωση κατά -11,2% προκύπτει από τις πτωτικές τάσεις σε όλους τους κλάδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.