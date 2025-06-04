Αύξηση τζίρου για το χονδρικό εμπόριο το α' τρίμηνο του έτους

Άνοδο παρουσίασε ο κύκλος εργασιών αλλά και ο όγκο του χονδρικού εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, οι δείκτες κύκλου εργασιών κινήθηκαν ανοδικά και τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της αντίστοιχη περιόδου του 2024 και συγκεκριμένα:

• Ιανουαρίου, αύξηση 9,1%

• Φεβρουαρίου, αύξηση 1,3% και

• Μαρτίου, αύξηση 4,4%

Αύξηση παρουσίασαν και οι δείκτες όγκου στο χονδρικό εμπόριο το ίδιο διάστημα, ως εξής:

• Ιανουαρίου, αύξηση 7,9%

• Φεβρουαρίου, αύξηση 1,8% και

• Μαρτίου, αύξηση 7,5%



