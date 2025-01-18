Τουλάχιστον 45.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», όπως επισήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση , υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες για το «Σπίτι μου ΙΙ», 1000 περίπου αιτήσεις κατατίθενται ανά ώρα. «Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο διεκδίκησε ο Πρωθυπουργός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κέρδισε. Είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και αφορά 20.000 νοικοκυριά», πρόσθεσε.

Όπως επισήμανε «για πρώτη φορά έχουμε έγκριση επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr. Έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες, δεν υπάρχει ο περιορισμός της τρίμηνης έγκρισης», τονίζοντας ότι η«η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγκρίσεις.

«Έχουμε διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Το δάνειο μπορεί να φτάσει τις 190.000 ευρώ», διευκρίνισε.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι από τα τέλη Ιανουαρίου θα τρέξει ένα επιπλέον πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας με άτοκη δανειοδότηση 25.000 ευρώ.

«Δεν υπάρχει ηλικιακό ή εισοδηματικό όριο, είναι για τους πάντες. Για να κάνουμε μία δράση αναβάθμισης του σπιτιού μας», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.