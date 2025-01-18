Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η διαδικασία εφέτος παρουσιάζει διαφορές, με τις ημερομηνίες να έχουν ήδη «κλειδώσει». Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στη διαδικασία αλλά επεκτείνονται και στον φόρο που θα κληθούν να καταβάλλουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Αυτές οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι», φορολογούμενους που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ακινήτων, ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που τα νοίκιασαν ή τα διέθεσαν μέσω Airbnb, καθώς και αγρότες με προστατευόμενα τέκνα.

Οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις προκύπτουν από πρόσφατες ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και αναμένεται να αποτυπωθούν με σημαντική διαφορά στα εκκαθαριστικά του 2025. Οι μειώσεις αυτές αναμένεται να ελαφρύνουν το φορολογικό βάρος για διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων. Για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα επωφεληθούν από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ οι φορολογούμενοι που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ή αναβαθμίσεις ακινήτων το 2024 θα δουν μειώσεις στον φόρο εισοδήματός τους, χάρη στις εκπτώσεις που παρέχονται για τις δαπάνες ανακαίνισης. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμεταλλεύτηκαν κλειστές κατοικίες μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης ή Airbnb θα εξαιρεθούν από την καταβολή φόρου για τα μισθώματα του τελευταίου τριμήνου του 2024. Τέλος, οι αγρότες με προστατευόμενα τέκνα θα δουν αύξηση του αφορολόγητου ορίου και αντίστοιχες μειώσεις στους φόρους τους.

Αναλυτικά:

1. Φορολογούμενοι με ανακαίνιση ακινήτου: Οι φορολογούμενοι που ανακαινίζουν το ακίνητό τους το 2024 μπορούν να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος έως 3.200 ευρώ για πέντε χρόνια, με δαπάνες έως 16.000 ευρώ. Το όφελος εξαρτάται από το ύψος των δαπανών ανακαίνισης, π.χ. για δαπάνη 10.000 ευρώ, η ελάφρυνση φτάνει τα 2.000 ευρώ ετησίως.

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος μειώνει τον φόρο κατά 325 ευρώ για όλους τους επαγγελματίες. Ειδικά για όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, η ελάφρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%.

3. Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Οι εργαζόμενοι με "μπλοκάκι" θα επωφεληθούν από μείωση φόρου 400-500 ευρώ λόγω της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος. Αυτή η αλλαγή θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό του 2025.

4. Ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών: Όσοι ενοικίασαν ακίνητα που ήταν κλειστά για τρία χρόνια, δεν θα πληρώσουν φόρο για τα ενοίκια του τελευταίου τριμήνου του 2024, εφόσον η μίσθωση έγινε μετά την 8η Σεπτεμβρίου. Η φοροαπαλλαγή ισχύει για 36 μήνες.

5. Αγρότες με προστατευόμενα τέκνα: Οι αγρότες με προστατευόμενα τέκνα θα δουν αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ, με το όφελος να φτάνει τα 240 ευρώ ετησίως για αγρότες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Ποιες είναι οι αλλαγές που υλοποιούνται από εφέτος

Βάσει της νομοθεσίας, έως τις 15 Ιανουαρίου οι υπόχρεοι φορείς του Δημοσίου έπρεπε να εγγραφούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση στοιχείων είναι η 28η Φεβρουαρίου. Οι φορείς που καθυστερούν ή αποστέλλουν ανακριβή στοιχεία επιβαρύνονται με πρόστιμο 2.500 ευρώ, το οποίο επιβαρύνεται επιπλέον με 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, χωρίς περαιτέρω παρατάσεις.

Οι σύζυγοι υποχρεούνται σε κοινή δήλωση από το έτος του γάμου, με τον φόρο να υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο. Εφόσον υποβληθεί κοινή δήλωση εφέτος, η αλλαγή για φορολογικό διαζύγιο το 2025 πρέπει να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Η ΑΑΔΕ θα εκκαθαρίσει περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων έως τις 16 Απριλίου 2025, με τις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις να είναι έτοιμες για υποβολή από τις 15 Μαρτίου 2025. Όσοι υποβάλουν δηλώσεις έως τα τέλη Απριλίου 2025 και πληρώσουν εφάπαξ, θα κερδίσουν έκπτωση 4% στον φόρο.

Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και τις υπόλοιπες έως τον Φεβρουάριο του 2026. Αν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 4% έως τις 30 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

