Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έργο για την ανακαίνιση της εισόδου του κτηρίου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, με στόχο την διευκόλυνση της αυτόνομης διακίνησης των Ατόμων με Αναπηρία και γενικότερα των εμποδιζόμενων συμπολιτών μας, αλλά και την ενίσχυση της ευρύτερης εικόνας του εμβληματικού αυτού χώρου.

Ειδικότερα, με την συγκεκριμένη δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.626.057 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.311.337 ευρώ αποτελούν συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων υφιστάμενων δομικών στοιχείων, εργασίες στατικής ενίσχυσης, ελαχιστοποίηση φραγμών, κατασκευή ραμπών, τροποποίηση ανελκυστήρων, διαμόρφωση ειδικών εξόδων διαφυγής κ.λπ., επιλύοντας το σημερινό πρόβλημα έλλειψης χώρου στην είσοδο του Μουσείου και βελτιώνοντας ταυτόχρονα, την προσβασιμότητα για όλες τις ομάδες επισκεπτών.

Παράλληλα, προβλέπονται νέοι ανακλαστικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση της νέας όψης, ενώ διαμορφώνονται αναβατόρια για την ασφαλή μεταφορά αρχαιοτήτων στους χώρους φύλαξης του υπογείου, νέοι ανελκυστήρες επισκεπτών προς τους υπερκείμενους ορόφους συλλογών και νέο αναδιπλούμενο αναβατόριο ΑμεΑ. Τέλος, αντικαθίσταται το υφιστάμενο δάπεδο εισόδου και foyer, που σήμερα αποτελείται από διαφορετικά υλικά, με νέο συνεχές δάπεδο από μωσαϊκό που συνδέει τους εξωτερικούς χώρους με το foyer και τους εσωτερικούς χώρους διέλευσης κοινού.

Φορέας ευθύνης και χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και φορέας υλοποίησης η Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων Α.Ε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.