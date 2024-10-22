Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκληρώνει ακόμη ένα ορόσημο στον στρατηγικό της σχεδιασμό, προχωρώντας σε οργανωσιακό μετασχηματισμό της Τελωνειακής Διοίκησης, με την ίδρυση των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ) σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται δύο νέες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, το Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής και το Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με στόχο την κεντρικοποίηση των τελωνειακών ελέγχων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε:

«Συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο και δημιουργούμε δύο νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η κεντρικοποίηση των τελωνειακών ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, βελτιστοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις».

Μέσω των νέων Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων:

- Ασκείται κεντρικοποιημένος έλεγχος κατά τη διαδικασία τελωνισμού, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

- Επιταχύνονται οι τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και του επιχειρείν, με την αυτοματοποίηση των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών στη διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρών.

- Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες μέσω ενός κεντρικού συστήματος τελωνειακού ελέγχου.

- Γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Το Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής θα λειτουργήσει στις 16/12/2024, ενώ το προσεχές διάστημα θα καθοριστεί και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

