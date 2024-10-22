Τη λίστα με τα 123 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 6% ως 15% έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΙ, «δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς πυλώνες της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης: από τους επιχειρηματίες απαιτείται κοινωνική ευθύνη -και είναι καλή η πράξη με τη μείωση τιμών που ανακοίνωσαν, σημείωσε- η πολιτεία κάνει ελέγχους, παρά τις δυσκολίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιούν τη δύναμη που έχουν αγοράζοντας από εκεί που τους συμφέρει».

«Αυτός ο συνδυασμός θα φέρει και άλλα αποτελέσματα. Αν θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά, πρέπει να παράγουμε καλύτερα και περισσότερα και να δώσουμε δυνατότητες στις νέες γενιές», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.