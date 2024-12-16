Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μαζί με τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδα Καλλίρη.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν:

79 επενδυτικά σχέδια από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο καθεστώς de minimis, που έλαβαν έγκριση για χρηματοδότηση, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 εκατ. θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

18 επενδυτικά σχέδια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έλαβαν έγκριση για χρηματοδότηση, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 72,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 48,8 εκατ. θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

3 επενδυτικά σχέδια από μεγάλες επιχειρήσεις, που έλαβαν έγκριση για χρηματοδότηση, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 65,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,6 εκατ. θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Τα 100 επενδυτικά σχέδια, ύψους 144 εκατ. ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, που ανακοινώθηκαν σήμερα, δημιουργώντας 592 νέες θέσεις εργασίας, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την έμπρακτη υλοποίηση και για το μετρήσιμο αποτέλεσμα της πολιτικής της Κυβέρνησης για τις περιοχές που πλήττονται από την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Ταυτόχρονα, σηματοδοτούν το ενδιαφέρον που υπάρχει στους κόλπους της επενδυτικής κοινότητας για ίδρυση νέων επιχειρήσεων και για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων στην περιοχή και στην ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, την εφαρμογή των δεσμεύσεών μας με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης, κυρίως για τις νέες και για τους νέους έτσι ώστε να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλίρης, τόνισε: «Ανακοινώσαμε σήμερα την έγκριση 100 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 144 εκατ. ευρώ, που αφορούν όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων στην περιοχή της Φλώρινας. Αυτά τα χρήματα θα αρχίσουν να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία της περιοχής εντός του 2025 αλλάζοντας την αναπτυξιακή της φυσιογνωμία προς πιο σύγχρονα πρότυπα και τομείς παραγωγής».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, επισκέφτηκαν δύο βιομηχανίες και ένα οινοποιείο της περιοχής, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά για χρηματοδότηση.

