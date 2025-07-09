Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ,Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αποπεράτωση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής Αττικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, πέραν της αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού, μιας κολυμβητικής δεξαμενής 22,5Χ50 μ., μιας 10Χ12,5 μ. και κερκίδων 120 θέσεων, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή νέου ανελκυστήρα για ΑμεΑ, αποδυτήρια και WC για ΑμεΑ, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας (ΣΗΘΥΑ), σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών, χώροι τόσο προς χρήση για αθλητικές δραστηριότητες, όσο και για εκμετάλλευση από τον Δήμο για ποικίλες δραστηριότητες, 23 θέσεις στάθμευσης.

Η πράξη εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025 και στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού».

Πηγή: skai.gr

