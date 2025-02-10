Την έναρξη σήμερα ενός νέου προγράμματος επιδοτούμενων δανείων σε επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής τράπεζας, προανήγγειλε μέσω του ραδιοφώνου ΣΚΑΙ 100.3, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το 40% του δανείου θα έχει μηδενικό επιτόκιο, ενώ το υπόλοιπο 60% θα επιδοτείται με τρεις ποσοστιαίες μονάδες για 2 χρόνια.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μέχρι την εξάντληση των πόρων.

Ειδικότερα, με επιπλέον πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» επανεκκινείται από σήμερα το σκέλος των δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με χαμηλότοκα δάνεια και τη διεύρυνση της περιμέτρου των ΜμΕ με πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα χρηματοδοτήσει επιπλέον νέα δάνεια προς ΜμΕ, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ, με τη μόχλευση τραπεζικών κεφαλαίων. Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε μετά και από την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων για τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίων Κίνησης, που χορηγήθηκαν έως τώρα από το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και τα οποία ξεπέρασαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των πρόσθετων Επιχειρησιακών Συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων τραπεζών, το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι πλέον διαθέσιμο για υποβολή αιτήσεων από σήμερα, Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KYC - Know Your Customer της ΕΑΤ και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κύρια χαρακτηριστικά των δανείων:

Επενδυτικά Δάνεια : Ύψος δανείων από 20 χιλιάδες έως 6 εκατομμύρια ευρώ, διάρκεια από 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

: Ύψος δανείων από 20 χιλιάδες έως 6 εκατομμύρια ευρώ, διάρκεια από 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού : Ύψος δανείων από 10 χιλιάδες έως 500 χιλιάδες ευρώ, διάρκεια από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

: Ύψος δανείων από 10 χιλιάδες έως 500 χιλιάδες ευρώ, διάρκεια από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες. Χρηματοδοτική στήριξη : Το 40% του δανειακού ποσού είναι άτοκο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ για το υπόλοιπο 60% παρέχεται επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη.

: Το 40% του δανειακού ποσού είναι άτοκο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ για το υπόλοιπο 60% παρέχεται επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη. Περίοδος χάριτος: Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, οι επιχειρήσεις αποπληρώνουν μόνο τους τόκους, χωρίς να απαιτείται αποπληρωμή κεφαλαίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης και της περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αλλά και ανταποκρινόμενοι στη μεγάλη ζήτηση που παρουσιάστηκε κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ταυτόχρονα με τη συνέχιση της στήριξης της εγγυοδοσίας δανείων, επανεκκινούμε το Ταμείο Δανείων του Προγράμματος, χρηματοδοτώντας με επιπλέον πόρους του ΕΣΠΑ τις ΜμΕ, με παράλληλο στόχο τη διεύρυνση της περιμέτρου πρόσβασής τους στο τραπεζικό σύστημα. Με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, υλοποιούμε όλα όσα δεσμευτήκαμε, έτσι ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, και κάθε ευρώ να κατευθυνθεί στην κοινωνία και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των συμπολιτών μας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε: «Η ενίσχυση του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με πρόσθετους πόρους, συμβάλλει σημαντικά στο έργο της ΕΑΤ προς την κατεύθυνση της στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας»

Παράλληλα, ο Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» που αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη και αφορά άτοκο δάνειο έως 25.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς ηλικιακό όριο.

Πηγή: skai.gr

