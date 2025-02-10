Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο 

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους ανήλθε το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, με τη Γερμανία να επωφελείται επίσης από τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Sentix για τη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε για τον τρέχοντα μήνα στις -12,7 μονάδες από τις -17,7 μονάδες που ήταν τον Ιανουάριο, καταγράφοντας σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση από αυτήν που περίμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters για διαμόρφωση στις -16,3 μονάδες.

Η έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 1.111 επενδυτές από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου έδειξε επίσης ότι βελτιώθηκε και η άποψη των επενδυτών για την τρέχουσα κατάσταση, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -25,5 μονάδες τον Φεβρουάριο από τις -29,5 μονάδες τον Ιανουάριο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση που παρουσίασαν οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους έξι μήνες, με τον σχετικό δείκτη να περνά σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο, σκαρφαλώνοντας στη 1 μονάδα τον Φεβρουάριο από τις -5 μονάδες τον Ιανουάριο.

«Η υφεσιακή οικονομία της Γερμανίας αποτελεί βαρίδι για την ευρωζώνη», σύμφωνα με την έρευνα, που σημειώνει όμως ότι «πλέον υπάρχει ελπίδα για βελτίωση».

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι οι προσδοκίες για την οικονομία της Γερμανίας - που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης- βελτιώθηκαν, αντανακλώντας την ελπίδα ότι μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να βάλει σε νέα πορεία της οικονομία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

