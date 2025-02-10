Σε υψηλό δύο ετών οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Στο υψηλότερο σημείο των τελευταίο δύο ετών σκαρφάλωσαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς ο χαμηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την εξάντληση των αποθεμάτων της περιοχής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) αναφοράς του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο έως και 5,4% τη Δευτέρα στα 58,75 ευρώ η μεγαβατώρα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023.

Η Βορειοδυτική Ευρώπη ετοιμάζεται για ένα κύμα ψύχους τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα μπορούσε να εκτινάξει τη ζήτηση για θέρμανση και να δώσει περαιτέρω ώθηση στο ράλι που καταγράφεται από την αρχή του έτους. Η αυξημένη κατανάλωση κινδυνεύει να εξαντλήσει τα αποθέματα της ηπείρου, που βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τέτοια εποχή από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Ειδικότερα, το ύψος των αποθεμάτων φυσικού αερίου βρίσκεται στο 49% της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας έναντι 67% που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, καθιστώντας δυσκολότερη την αναπλήρωσή τους κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

«Ο κίνδυνος να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Άνοιξη με εξαιρετικά χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες», σημειώνει ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής στην Global Risk Management. «Δεν έχει εκτιναχθεί μόνο το συμβόλαιο του επόμενου μήνα, αλλά έχουμε δει και μια αύξηση των τιμών για το 2026-2027».

Πέραν του καιρού, οι παράγοντες της αγοράς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και στο μέτωπο των δασμών, καθώς ο αντίκτυπος της αμερικανικής πολιτικής και τα ενδεχόμενα αντίποινα, κινδυνεύουν να καταστήσουν ακόμη ακριβότερες τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 17% τον τρέχοντα μήνα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκτιμήσεις της ICIS. Τα δε αποθέματα εκτιμάται ότι θα έχουν υποχωρήσει στο 37% έως το τέλος του χειμώνα.

