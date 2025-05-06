Για φοροδιαφυγή 1,2 δισ. ευρώ ελέγχεται ο Αντρέα Πινιατάρο

Για φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ελέγχεται από τις ιταλικές αρχές ο ιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού ION, Αντρέα Πινιατάρο, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Bloomberg. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο δισεκατομμυριούχος του κλάδου fintech, καλείται να καταβάλει φόρους περίπου 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016 – 2023, οι οποίοι, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και άλλων εξόδων, μπορεί να ανέλθουν σε 1,2 δισ. ευρώ. Η υπόθεση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς ο Πινιατάρο είναι «γνωστός» στην Αθήνα αφού σχεδιάζει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού και οικιστικού συγκροτήματος στις Αλυκές Αναβύσσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Αύγουστο ο Πινιατάρο παρουσίασε το όραμα του για τη δημιουργία του τεχνολογικού κέντρου στην Ανάβυσσο σε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει ένα high tech campus διεθνών προδιαγραφών, το οποίο αναμένεται να προσελκύει ταλέντα υψηλού επιπέδου και εισοδημάτων, με έμφαση στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του fintech. Το συγκρότημα θα διαθέτει και πολυτελείς κατοικίες με δυνατότητα φιλοξενίας έως 3.000 στελεχών του ομίλου ΙΟΝ στην πρώτη φάση της ανάπτυξης, αλλά και ένα πάρκο που θα καλύπτει το 80% της έκτασης των Αλυκών, με χώρους άθλησης, σχολεία, άλση και ένα μικρό ξενοδοχείο. Το σχέδιο θα φέρει την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου του Ιταλού Ρέντσο Πιάνο, γνωστού για το κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στο Φάληρο.

Το σχέδιο, πάντως, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και για την υλοποίηση του θα απαιτηθούν χρόνια. Τμήμα των Αλυκών Αναβύσσου ανήκει σήμερα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείου και το υπόλοιπο σε ιδιώτες. Αρχικά θα πρέπει να αλλάξει η πολεοδόμηση του ακινήτου, ώστε να ενταχθούν οι νέες χρήσεις, όπως η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου, καθώς το σημερινό καθεστώς προβλέπει μόνο την τουριστική ανάπτυξη του χώρου. Στη συνέχεια θα πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα των ιδιωτών ιδιοκτητών που επιδιώκουν την άρση των απαλλοτριώσεων καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Αν ξεπεραστούν τα παραπάνω εμπόδια και εξασφαλιστεί η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ξεκινήσει η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του ακινήτου, το οποίο θα διεκδικήσει ο όμιλος ION του Πινιατάρο.

Το Bloomberg αναφέρει ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τον όμιλο του Ιταλού δισεκατομμυριούχου, λόγω των φορολογικών και επιχειρηματικών κινήτρων. Το ειδησεογραφικό μέσο σημειώνει ακόμη, ότι το σχέδιο του Πινιατάρο θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, επισημαίνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα σε τεχνολογικό κόμβο.

Ωστόσο, το επιχειρηματικό προφίλ και οι δραστηριότητες του Ιταλού μεγιστάνα προκαλούν ποικίλα ερωτήματα αναφορικά με τις επενδύσεις που σχεδιάζει στην Ελλάδα. Το Reuters ανέφερε πρόσφατα πως μια σειρά εξαγορών του ομίλου ΙΟΝ έβαλε τον Πινιατάρο στο στόχαστρο της ιταλικής κεντρικής τράπεζας. Συγκεκριμένα, αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε η πολύπλοκη ιδιοκτησιακή δομή του ομίλου, ο οποίος έχει επενδύσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία, εξαγοράζοντας εταιρείες λογισμικού, διαχείρισης δεδομένων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Με σχετικά αθόρυβο τρόπο και μέσω των εξαγορών, ο Πινιατάρο κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του ιταλικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο οποίος ελέγχει τις επιχειρήσεις του από τα κεντρικά του ομίλου του στο Λονδίνο. Όπως σημειώνει το Bloomberg, ο όμιλος ΙΟΝ διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων για Ιταλούς δανειολήπτες και εταιρείες, ενώ παρέχει λογισμικό και ψηφιακά εργαλεία στους δανειστές. Διαθέτει ακόμη, μερίδια σε ιταλικές τράπεζες, ενώ το 2022 υπήρξε φλερτ του Πινιατάρο με την τράπεζα Πειραιώς, με τον Ιταλό επιχειρηματία να ενδιαφέρεται για την εξαγορά του 27% της τράπεζας, «φλερτ» το οποίο αναζωπυρώθηκε το 2023 χωρίς όμως να ευδοκιμήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.