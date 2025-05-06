Ευρωζώνη: Επιβράδυνση της ανάπτυξης τον Απρίλιο, σχεδόν στασιμότητα στις υπηρεσίες

Η οικονομία της ευρωζώνης συνέχισε να αναπτύσσεται τον Απρίλιο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, καθώς η ζήτηση εξασθένησε και ο κυρίαρχος τομέας των υπηρεσιών παρέμεινε σχεδόν στάσιμος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη της περιοχής παραμένει εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα όπως σημειώνει το CNBC.

Ο HCOB Eurozone Composite PMI Output Index, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 50,4 από 50,9 τον Μάρτιο. Η μέτρηση ήταν μόλις λίγο πάνω από το όριο του 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

«Η ανάπτυξη της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε στις αρχές του δεύτερου τριμήνου, μετά από μια ανάκαμψη το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα, πρακτικά παρέμεινε στάσιμος τον Απρίλιο», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών υποχώρησε στο 50,1 από 51,0 τον Μάρτιο, στη χαμηλότερη μέτρηση των τελευταίων πέντε μηνών και μόλις πάνω από το ουδέτερο όριο.

Εν τω μεταξύ, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξασθένησε και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υποχώρησε στο 55,1 από 57,8, σε χαμηλό επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022.

Η συνολική ζήτηση μειώθηκε για 11ο συνεχή μήνα και με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τον Μάρτιο, καθώς τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών ανέφεραν ασθενέστερες πωλήσεις. Ο δείκτης νέων επιχειρήσεων υποχώρησε στο 49,1 από 49,5.

Οι εξαγωγικές παραγγελίες μειώθηκαν επίσης, αν και με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Παρά τη χλιαρή ανάπτυξη, η απασχόληση σε όλο το μπλοκ αυξήθηκε για δεύτερο μήνα, αν και η αύξηση ήταν οριακή και περιορίστηκε στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης μείωσαν τις θέσεις εργασίας για 23ο συνεχή μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.