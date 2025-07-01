ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, με υποχώρηση προσδοκιών στη βιομηχανία και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Υποχώρησε και τον Ιούνιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος κλείνοντας στις 106,1 από τις 107,0 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, στη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 10 μηνών. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η νέα αυτή υποχώρηση προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία καθώς και την επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ στους υπόλοιπους τομείς η εικόνα σταθεροποιείται ή βελτιώνεται.

«Σαφώς, η οικονομία διέρχεται μια περίοδο έντονων αβεβαιοτήτων, κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, με τον τομέα της βιομηχανίας που είναι περισσότερο εκτεθειμένος στις διεθνείς εξελίξεις στον εμπορικό προστατευτισμό και στις σχετικές συμφωνίες να επηρεάζεται γενικά περισσότερο. Ταυτόχρονα, η ανθεκτικότητα της εγχώριας κατανάλωσης, οι προσδοκίες για ικανοποιητικές τουριστικές ροές, αλλά και το υψηλό ανεκτέλεστο έργων στον κατασκευαστικό τομέα προσφέρουν σχετική αισιοδοξία σε υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές» σημειώνεται.

Όμως τα νοικοκυριά, όπως καταγράφεται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, είναι γενικά πιο απαισιόδοξα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώνονται, με το 56% νοικοκυριών να αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης και μόλις το 6% να προβλέπει μικρή βελτίωση. Παράλληλα, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας έχουν επιδεινωθεί εντός του 2025, καθώς το 61% προβλέπει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, έναντι 25% το οποίο αναμένει απλώς σταθερότητα. Συνολικά, παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς, όπως και τις βελτιωμένες συνθήκες απασχόλησης, καταγράφεται σχετικός προβληματισμός από τα νοικοκυριά, τόσο για τις προοπτικές αύξησης των πραγματικών τους εισοδημάτων όσο και για ενδεχόμενες προκλήσεις στο επόμενο διάστημα.

Αναλυτικότερα:

- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εντάθηκε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν οριακά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ήπια.

- στις κατασκευές, οι ήπια αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν και στράφηκαν θετικές, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν ελαφρά.

- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να εξασθενούν ελαφρά.

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ήπια, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να αποκλιμακώνονται έντονα.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ περιορίστηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.