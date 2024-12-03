«Είμαστε πάρα πολύ κοντά να ανακοινώσουμε το καλάθι των Χριστουγέννων. Έχουν γίνει, ήδη, συζητήσεις με την αγορά για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα έχει τη σύνθεση, λίγο πολύ, που είχε και πέρυσι. Θα υπάρχουν αγαθά όπως το τσουρέκι, η σοκολάτα, η γαλοπούλα, το αρνί, το κατσίκι. Δηλαδή, βασικά καταναλωτικά προϊόντα για το εορταστικό τραπέζι. Στο μεταξύ, πάντοτε ξεκινάει Τετάρτη και το ερώτημα είναι αν θα αρχίσει η Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ή την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, αλλά προσανατολιζόμαστε μάλλον προς την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Αυτό όμως, είναι κάτι που θα το δούμε μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με την αγορά την επόμενη Τετάρτη».

Αυτά ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤNews, ενώ υπογράμμισε: «Σε ό,τι αφορά στα γλυκά, δηλαδή σε κουραμπιέδες και μελομακάρονα, έγινε συζήτηση με την αγορά και η εικόνα που έχουμε είναι ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να τα βρουν οι καταναλωτές, σε εξειδικευμένα καταστήματα, παρά στα σούπερ μάρκετ, σε καλύτερες τιμές. Και αυτό συμβαίνει διότι τα σούπερ μάρκετ έχουν το πλεονέκτημα, εκεί που μπορούν, να κάνουν μεγάλα αποθέματα. Όμως κουραμπιέδες και μελομακάρονα μετά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο δεν μπορούν να διατηρηθούν ως απόθεμα». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «πρέπει να θυμόμαστε πως κουραμπιέδες και μελομακάρονα έχουν πολύ διαφορετικές ποιότητες, και πραγματικά οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και οι περισσότεροι καταναλωτές τα προτιμούν αλλά, φυσικά, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν κουραμπιέδες και μελομακάρονα και στα σούπερ μάρκετ».

Όσον αφορά στο καλάθι του Άη Βασίλη ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι: «βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με την αγορά. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι και θα γίνουν ανακοινώσεις. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και φέτος θα καταφέρουμε να έχουμε το καλάθι του Άη Βασίλη».

Black Friday και πρόστιμα

Για τις τιμές της Black Friday είπε: «Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ότι προφανώς οι τιμές είναι πολύ αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο έχουμε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό, είμαστε στο 0,8% στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό δείχνει χαμηλότερο πληθωρισμό. …δηλαδή, το καλό είναι ότι σε σχέση με πέρυσι βρισκόμαστε στις ίδιες τιμές. Αυτό δείχνει το 0,8%. Ενδεχομένως σε κάποιες κατηγορίες είμαστε και αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και κυρίως σε κατηγορίες οι οποίες μας έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο παρελθόν, όπως π.χ. το ελαιόλαδο. Εκεί βλέπουμε, σταδιακά, μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής, την οποία θα γίνει πιο εμφανής τους επόμενους μήνες, καθώς τώρα τυποποιούνται οι παραγωγές της φετινής σοδειάς και άρα αναμένουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα τιμών… Η Ισπανία είναι καθοριστική στη συγκεκριμένη αγορά. Η Ισπανία έχει πολύ μεγαλύτερη παραγωγή από ότι είχε πέρυσι και πρόπερσι και αυτό σημαίνει ότι όταν το λάδι αυτό θα τυποποιηθεί και θα αρχίσει να διατίθεται στις αγορές, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσφορά και άρα πολύ καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές».

Σε ό,τι αφορά στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της Black Friday είπε πως «σωστά έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο». «Έχουν εκδοθεί δελτία τύπου με τα ονόματα των επιχειρήσεων που έχουν ξεπεράσει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Και τα πρόστιμα αυτά θα εισπραχθούν, με την έννοια ότι ναι μεν μπορούν οι εταιρείες να προσφύγουν στα δικαστήρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουν τα πρόστιμα. Αν δικαιωθεί από το δικαστήριο θα τους επιστραφούν τα χρήματα, αλλά πρωτίστως τα πρόστιμα θα καταβληθούν» συμπλήρωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εκπτώσεις στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και επισήμανε ότι θα γίνει και επανέλεγχος για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή αν συνεχίζεται η παράβαση. «Προφανώς στη δεύτερη περίπτωση, που δυστυχώς είχαμε φέτος και τέτοιες περιπτώσεις, το πρόστιμο είναι πολύ μεγαλύτερο. Κλιμακώνεται διαρκώς κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η παράβαση προκειμένου να καταστεί πλήρως αποτρεπτικό, έτσι ώστε και η επιχείρηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί αθέμιτη εμπορική πρακτική».

Ο μεγαλύτερος όγκος καταγγελιών αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο

Για το ηλεκτρονικό εμπόριο τόνισε: «Ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών έχει μετατοπιστεί πλέον από το φυσικό στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Ωστόσο, πολλές από τις παραβάσεις που διαπράττουν οι επιχειρήσεις δεν γίνονται αντιληπτές από τους καταναλωτές, είναι αρκετά …πονηρές, οπότε μπορεί να μη γίνει καμία καταγγελία. Για παράδειγμα, στις παραπλανητικές εκπτώσεις δεν υπάρχουν πολλές ή και καθόλου καταγγελίες και τα πρόστιμα προκύπτουν από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αρμόδιων αρχών».

Σχετικά με την πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ για χαμηλές τομές ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι «εξετάζονται κι άλλοι κωδικοί και, πιθανότατα, θα γίνουν ανακοινώσεις είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη με περισσότερους ακόμα κωδικούς, οι οποίοι θα επικοινωνηθούν από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ αύριο». Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προετοιμάσουμε τη λίστα και να τη δώσουμε στη δημοσιότητα. Πάντως, θα έχουμε νέους κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων, θα είναι αρκετά περισσότεροι και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Δεν θα είναι κωδικοί προϊόντων φθηνών ή χαμηλότερης τιμής, αλλά προϊόντα τα οποία αφορούν όλα τα εισοδήματα, με προτεραιότητα, από τα χαμηλότερα, μέχρι και τα μεσαία εισοδήματα. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αν παραμείνει ο πληθωρισμός σε αυτά τα επίπεδα, δεν υπάρχει λόγος να μην παραμείνουν οι τιμές σταθερές και σε κάποια ήδη να μειωθούν» κατέληξε ο γενικός γραμματέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

