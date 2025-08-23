Πάνω από 47.000 απόστρατοι θα λάβουν αναδρομικά 27 μηνών

Αναδρομικά που έχουν παρακρατηθεί για διάστημα 27 μηνών επί των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων Στράτου, Ναυτικού και Αεροπορίας θα λάβουν από τον ΕΦΚΑ 47.055 απόστρατοι, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η καταβολή των αναδρομικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και το μέσο πόσο προς επιστροφή υπολογίζεται σε 2.800 ευρώ.

Άλλοι 43.000 χιλιάδες συνταξιούχοι, στην πλειονότητά τους με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης θα λάβουν σταδιακά από το φθινόπωρο αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από το επανυπολογισμό των κυρίων συντάξεων τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.