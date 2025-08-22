Η αύξηση των δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές των ΗΠΑ, θα μπορούσε να μειώσει το εθνικό έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Εάν οι αυξήσεις των δασμών του Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχιστούν, τα αυξημένα έσοδα θα μπορούσαν να μειώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και να μειώσουν τις πληρωμές τόκων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά 0,7 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Οι τρέχοντες ανώτατοι δασμολογικοί συντελεστές ενδέχεται να μην διατηρηθούν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους και οι διεθνείς νομικές προκλήσεις συνεχίζονται, σημειώνει το Reuters.

Ωστόσο, τα πρόσθετα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αύξησης του ελλείμματος που προκάλεσε το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για τη μείωση των φόρων και τις δαπάνες που ψηφίστηκε φέτος.

Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σε 37,18 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζει να αυξάνεται υπό τις κυβερνήσεις των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών, καθώς το Κογκρέσο των ΗΠΑ συνεχίζει να εξουσιοδοτεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δαπανά περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει.

Οι νομοθέτες αντιμετωπίζουν μια προθεσμία χρηματοδότησης της κυβέρνησης στο τέλος Σεπτεμβρίου ή κινδυνεύουν με κλείσιμο της κυβέρνησης εάν δεν ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τις δαπάνες.

Η τελευταία εκτίμηση του CBO σημειώνει αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν προέβλεπε μείωση των πρωτογενών ελλειμμάτων κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και περικοπή των δαπανών για τόκους κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την Oxford Economics, οι δασμοί των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες και προϊόντα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 16,7% τον Αύγουστο, από 15,1% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς ύψους άνω των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τρέχον οικονομικό έτος, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα εκατοντάδες εκατομμύρια που καταγράφηκαν το προηγούμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

