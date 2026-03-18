Οριακή μείωση 0,03% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Οριακή μείωση 0,03% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιανουάριο εφέτος και ανήλθε σε 28.662.137 χιλ. ευρώ, έναντι των 28.669.955 χιλ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση (7,9%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (25,9%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού, είναι οι κάτωθι:

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (36,7%)

Μεταποίηση (19,3%)

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (6%)

Μεταφορά και Αποθήκευση (5,8%)

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5%).

Όπως ενημέρωσε η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του νέου προσδιορισμού της έρευνας, ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που συστάθηκαν το 2024 ή το 2025 και παρουσίασαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 5.000 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, για τον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις που συστάθηκαν την ίδια περίοδο και κατέγραψαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 500 χιλ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

